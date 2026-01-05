Відео
Фахівці знайшли ідеальну заміну електромобілям

Фахівці знайшли ідеальну заміну електромобілям

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 11:20
Чому дизельні гібриди стануть екологічною заміною електромобілям
Засновник шведського бренду гіперкарів Крістіан фон Кенігсегг. Фото: automacha.com

Засновник бренду Koenigsegg запропонував альтернативний шлях розвитку екологічного транспорту через використання дизель-електричних систем. На думку інженера, поєднання компактної батареї з двигуном на відновлюваному пальному є значно ефективнішим за традиційні електрокари.

Про це написав CarBuzz.

Крістіан фон Кенігсегг зазначає, що дизельний гібрид здатен забезпечити 95% щоденних поїздок на електротязі. Для решти 5%, що припадають на тривалі подорожі, доцільно використовувати відновлюване дизельне пальне (HVO).

Така конфігурація дозволяє зробити автомобіль на 300 кг легшим за звичайний електромобіль з великим запасом ходу, позаяк потреба у масивному акумуляторі зникає. Менша кількість елементів батареї суттєво знижує навантаження на довкілля протягом усього життєвого циклу транспортного засобу.

Бар’єри для впровадження

Попри очевидні вигоди, більшість автовиробників уникають цієї технології через її конструктивну складність та негативну репутацію дизельних двигунів після скандалу "Дизельгейт".

Дизельні агрегати потребують стабільного температурного режиму для максимальної ефективності, що важко реалізувати при короткочасних запусках у гібридному циклі.

Крім того, розробка комбінованої установки з електродвигунами та складним двигуном внутрішнього згоряння вимагає значних фінансових витрат, що робить кінцевий продукт дорожчим за традиційні аналоги.

Кількість деталей

Фон Кенігсегг підкреслює, що уявлення про надмірну складність гібридів є хибним, якщо оцінювати кількість компонентів. Замість батарейного блоку на 7000 елементів можна використовувати акумулятор на 2000 елементів у парі з двигуном внутрішнього згоряння та паливним баком.

З погляду загальної маси та впливу на планету протягом 10 років, такий підхід виглядає раціональнішим. Наразі спостерігається повернення інтересу до подовжувачів запасу ходу, проте виробники частіше обирають дешевші бензинові варіанти замість енергоефективних дизелів.

авто електрокари автомобіль дизпаливо електромобіль двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
