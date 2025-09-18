Дизельні двигуни зникнуть з авто через 10 років: прогноз

Toyota Hilux на водні. Фото: carmagazine.co.uk

Керівник відділу продажів та маркетингу Toyota Australia Шон Ханлі прогнозує, що дизельні двигуни залишаться на ринку ще приблизно десять років, після чого їх поступово витіснить водень. За його словами, хоча дизельні машини глибоко вкорінені в автомобільній культурі, бензинові аналоги вже зараз здатні виконувати ті ж функції, а з часом водневі технології стануть ефективною й чистою альтернативою.

Позиції дизеля

Наразі дизельні двигуни залишаються ключовими для Toyota в Австралії. У 2023 році найпопулярнішим автомобілем бренду був Hilux, оснащений переважно дизельним двигуном. Однак у 2024 році лідерство перейшло до кросовера RAV4, який в Австралії продається виключно як гібрид.

Статистика підтверджує значну частку дизельних авто в портфоліо компанії: з січня по серпень 2025 року з 163 491 проданих автомобілів Toyota 79 132 (48,4%) були дизельними, включно з Hilux, LandCruiser, Fortuner тощо.

Шон Ханлі зауважує, що не варто очікувати стрімкого переходу на водень до 2030 року. Проте, в перспективі, особливо до 2035 року, він бачить водень як майбутнє для транспортної галузі.

Цей прогноз ґрунтується на кількох ключових перевагах: водень є чистим джерелом енергії, забезпечує великий запас ходу, а інфраструктура для його використання постійно розвивається, стаючи все зручнішою та доступнішою.

Водневі технології

Toyota та Hyundai є лідерами розвитку водневих технологій в Австралії. У 2020 році Toyota представила водневий електромобіль Mirai, хоча він ще не доступний для масового покупця. У 2024 році у Великій Британії для випробувань було створено партію з 10 водневих Hilux, а прототип водневого фургона HiAce тестували ще у 2023 році. Однак серійне виробництво цих моделей поки що не розпочато.

За словами Ханлі, критика водневих технологій часто пов'язана з тим, що вона потребує часу на розвиток інфраструктури та налагодження постачання водню. Він вважає, що Австралія має унікальну можливість стати світовим лідером у цій сфері. Попри те, що інвестиції у водень є довгостроковими, Toyota продовжує активно розвивати цей напрямок.