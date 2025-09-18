Видео
Главная Авто Почему дизельные двигатели скоро исчезнут из автомобилей

Почему дизельные двигатели скоро исчезнут из автомобилей

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 20:40
Дизельные двигатели исчезнут из авто через 10 лет: прогноз
Toyota Hilux на водороде. Фото: carmagazine.co.uk

Руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota Australia Шон Ханли прогнозирует, что дизельные двигатели останутся на рынке еще примерно десять лет, после чего их постепенно вытеснит водород. По его словам, хотя дизельные машины глубоко укоренены в автомобильной культуре, бензиновые аналоги уже сейчас способны выполнять те же функции, а со временем водородные технологии станут эффективной и чистой альтернативой.

Об этом сообщил CarExpert.

Позиции дизеля

На данный момент дизельные двигатели остаются ключевыми для Toyota в Австралии. В 2023 году самым популярным автомобилем бренда был Hilux, оснащенный преимущественно дизельным двигателем. Однако в 2024 году лидерство перешло к кроссоверу RAV4, который в Австралии продается исключительно как гибрид.

Статистика подтверждает значительную долю дизельных авто в портфолио компании: с января по август 2025 года из 163 491 проданных автомобилей Toyota 79 132 (48,4%) были дизельными, включая Hilux, LandCruiser, Fortuner и др.

Шон Ханли отмечает, что не стоит ожидать стремительного перехода на водород до 2030 года. Однако, в перспективе, особенно до 2035 года, он видит водород как будущее для транспортной отрасли.

Этот прогноз основывается на нескольких ключевых преимуществах: водород является чистым источником энергии, обеспечивает большой запас хода, а инфраструктура для его использования постоянно развивается, становясь все более удобной и доступной.

Почему провалился водородный автомобиль Toyota

Два дизельных двигателя, которые переживут все автомобили мира

Toyota предупредила, какой рынок Китай захватит следующим

Водородные технологии

Toyota и Hyundai являются лидерами развития водородных технологий в Австралии. В 2020 году Toyota представила водородный электромобиль Mirai, хотя он еще не доступен для массового покупателя. В 2024 году в Великобритании для испытаний была создана партия из 10 водородных Hilux, а прототип водородного фургона HiAce тестировали еще в 2023 году. Однако серийное производство этих моделей пока не начато.

По словам Ханли, критика водородных технологий часто связана с тем, что она требует времени на развитие инфраструктуры и налаживание поставок водорода. Он считает, что Австралия имеет уникальную возможность стать мировым лидером в этой сфере. Несмотря на то, что инвестиции в водород являются долгосрочными, Toyota продолжает активно развивать это направление.

авто водород прогнозы автомобиль дизтопливо Мотор двигатель Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
