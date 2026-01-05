Видео
Главная Авто Специалисты нашли идеальную замену электромобилям

Специалисты нашли идеальную замену электромобилям

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 11:20
Почему дизельные гибриды станут экологичной заменой электромобилям
Основатель шведского бренда гиперкаров Кристиан фон Кенигсегг. Фото: automacha.com

Основатель бренда Koenigsegg предложил альтернативный путь развития экологического транспорта через использование дизель-электрических систем. По мнению инженера, сочетание компактной батареи с двигателем на возобновляемом топливе значительно эффективнее традиционных электрокаров.

Об этом написал CarBuzz.

Читайте также:

Экономика веса

Кристиан фон Кенигсегг отмечает, что дизельный гибрид способен обеспечить 95% ежедневных поездок на электротяге. Для остальных 5%, приходящихся на длительные путешествия, целесообразно использовать возобновляемое дизельное топливо (HVO).

Такая конфигурация позволяет сделать автомобиль на 300 кг легче обычного электромобиля с большим запасом хода, поскольку потребность в массивном аккумуляторе исчезает. Меньшее количество элементов батареи существенно снижает нагрузку на окружающую среду в течение всего жизненного цикла транспортного средства.

Барьеры для внедрения

Несмотря на очевидные выгоды, большинство автопроизводителей избегают этой технологии из-за ее конструктивной сложности и негативной репутации дизельных двигателей после скандала "Дизельгейт".

Дизельные агрегаты требуют стабильного температурного режима для максимальной эффективности, что трудно реализовать при кратковременных запусках в гибридном цикле.

Кроме того, разработка комбинированной установки с электродвигателями и сложным двигателем внутреннего сгорания требует значительных финансовых затрат, что делает конечный продукт дороже традиционных аналогов.

Также читайте:

Дизельные двигатели исчезнут через 10 лет: прогноз Toyota

Дизельные двигатели, которые никогда не ломаются

Количество деталей

Фон Кенигсегг подчеркивает, что представление о чрезмерной сложности гибридов является ошибочным, если оценивать количество компонентов. Вместо батарейного блока на 7000 элементов можно использовать аккумулятор на 2000 элементов в паре с двигателем внутреннего сгорания и топливным баком.

С точки зрения общей массы и влияния на планету в течение 10 лет, такой подход выглядит более рациональным. Сейчас наблюдается возвращение интереса к удлинителям запаса хода, однако производители чаще выбирают более дешевые бензиновые варианты вместо энергоэффективных дизелей.

авто электрокары автомобиль дизтопливо електромобиль двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
