Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Дизельные двигатели, которые никогда не ломаются

Дизельные двигатели, которые никогда не ломаются

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 09:35
обновлено: 22:46
Прочные дизельные двигатели, которые никогда не ломаются
Volkswagen 1.9L TDI Фото: Volkswagen

Хотя дизельным двигателям часто не хватает динамичности бензиновых агрегатов, они превосходят их по другому ключевому параметру — долговечности. Эксперты собрали пятерку рабочих лошадок, которые построены из усиленных компонентов и способны пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Mercedes-Benz OM617 (1974-1990)

3-литровый рядный 5-цилиндровый двигатель, известный благодаря Mercedes-Benz W123, считается миллионником. Атмосферная версия была слабой (88 л.с., разгон до 100 км/ч за 17,8 с), но чрезвычайно надежной.

Более поздние турбированные версии выдавали до 125 л.с. и 290 Нм. Пробег более 800 000 км до первого капитального ремонта является обычным явлением. Мировой рекордсмен проехал на нем аж 4 600 000 км.

Volkswagen 1.9L TDI (1991-2009)

1,9-литровый 4-цилиндровый турбодизель имеет культовый статус в Европе благодаря экономии и потенциалу. Регулярное обслуживание позволяет ему преодолевать значительно более 500 000 км.

Версии с системой прямого впрыска Pumpe Düse предлагали лучший баланс мощности и эффективности. Например, Golf IV 1.9 TDI 2001-2003 годов выдавал 150 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Его также ценят за легкость тюнинга: простое перепрограммирование ЭБУ позволяет поднять мощность до 204 л.с. и 436 Нм.

Также читайте:

Какие двигатели используются в самых надежных авто

Эта привычка вредит двигателю гораздо быстрее, чем пробег

Этот двигатель уже не принимают даже автомастерские

Cummins 6BT 5.9L (1989-2007)

5,9-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель, устанавливаемый на пикапы Dodge Ram, известен своей непревзойденной прочностью. Как первый дизель с непосредственным впрыском для пикапов, он стартовал со 160 л.с. и 542 Нм. Последняя версия 6BT выдавала до 325 л.с. и 827 Нм.

Его прочность обеспечена чугунным блоком, кованым коленчатым валом и шатунами. Наиболее востребованы модели 1994-1998 годов благодаря механическому насосу Bosch P7100, который служит более 800 000 км и позволяет тюнинговать двигатель до более 1000 л.с.

Navistar-Ford 7.3L Power Stroke V8 (1994-2003)

7,3-литровый турбодизель, предназначенный для тяжелых пикапов, фургонов и внедорожников Ford, был построен на принципах сверхпрочности. Сначала он выдавал 215 л.с. и 576 Нм, а более поздние версии — до 275 л.с. и 712 Нм.

Блок и головки изготовлены из литого чугуна, а ключевые компоненты, в частности, коленчатый вал, - из кованой стали. Благодаря отсутствию клапана EGR и прочной системе впрыска HEUI, этот V8 служит от 640 000 до 800 000 км до капитального ремонта.

Toyota 12H-T 4.0L (1985-1990)

4-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель для Land Cruiser HJ61 заслуженно входит в список самых надежных. С чугунным блоком и механическим топливным насосом, он был настоящей рабочей лошадкой, которая выдавала 134 л.с. и 315 Нм при 1800 об/мин. При условии регулярного обслуживания 12H-T может проехать более 640 000 км. Хотя его производство было коротким, он стал легендой надежности, что типично для дизельной линейки Toyota.

авто Ford Mercedes-Benz автомобиль дизтопливо Мотор Volkswagen двигатель Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации