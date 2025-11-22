Прочные дизельные двигатели, которые никогда не ломаются

Volkswagen 1.9L TDI Фото: Volkswagen

Хотя дизельным двигателям часто не хватает динамичности бензиновых агрегатов, они превосходят их по другому ключевому параметру — долговечности. Эксперты собрали пятерку рабочих лошадок, которые построены из усиленных компонентов и способны пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Об этом написал Jalopnik.

Mercedes-Benz OM617 (1974-1990)

3-литровый рядный 5-цилиндровый двигатель, известный благодаря Mercedes-Benz W123, считается миллионником. Атмосферная версия была слабой (88 л.с., разгон до 100 км/ч за 17,8 с), но чрезвычайно надежной.

Более поздние турбированные версии выдавали до 125 л.с. и 290 Нм. Пробег более 800 000 км до первого капитального ремонта является обычным явлением. Мировой рекордсмен проехал на нем аж 4 600 000 км.

Volkswagen 1.9L TDI (1991-2009)

1,9-литровый 4-цилиндровый турбодизель имеет культовый статус в Европе благодаря экономии и потенциалу. Регулярное обслуживание позволяет ему преодолевать значительно более 500 000 км.

Версии с системой прямого впрыска Pumpe Düse предлагали лучший баланс мощности и эффективности. Например, Golf IV 1.9 TDI 2001-2003 годов выдавал 150 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Его также ценят за легкость тюнинга: простое перепрограммирование ЭБУ позволяет поднять мощность до 204 л.с. и 436 Нм.

Cummins 6BT 5.9L (1989-2007)

5,9-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель, устанавливаемый на пикапы Dodge Ram, известен своей непревзойденной прочностью. Как первый дизель с непосредственным впрыском для пикапов, он стартовал со 160 л.с. и 542 Нм. Последняя версия 6BT выдавала до 325 л.с. и 827 Нм.

Его прочность обеспечена чугунным блоком, кованым коленчатым валом и шатунами. Наиболее востребованы модели 1994-1998 годов благодаря механическому насосу Bosch P7100, который служит более 800 000 км и позволяет тюнинговать двигатель до более 1000 л.с.

Navistar-Ford 7.3L Power Stroke V8 (1994-2003)

7,3-литровый турбодизель, предназначенный для тяжелых пикапов, фургонов и внедорожников Ford, был построен на принципах сверхпрочности. Сначала он выдавал 215 л.с. и 576 Нм, а более поздние версии — до 275 л.с. и 712 Нм.

Блок и головки изготовлены из литого чугуна, а ключевые компоненты, в частности, коленчатый вал, - из кованой стали. Благодаря отсутствию клапана EGR и прочной системе впрыска HEUI, этот V8 служит от 640 000 до 800 000 км до капитального ремонта.

Toyota 12H-T 4.0L (1985-1990)

4-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель для Land Cruiser HJ61 заслуженно входит в список самых надежных. С чугунным блоком и механическим топливным насосом, он был настоящей рабочей лошадкой, которая выдавала 134 л.с. и 315 Нм при 1800 об/мин. При условии регулярного обслуживания 12H-T может проехать более 640 000 км. Хотя его производство было коротким, он стал легендой надежности, что типично для дизельной линейки Toyota.