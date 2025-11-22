Міцні дизельні двигуни, які ніколи не ламаються

Volkswagen 1.9L TDI Фото: Volkswagen

Хоча дизельним двигунам часто бракує динамічності бензинових агрегатів, вони перевершують їх за іншим ключовим параметром — довговічністю. Експерти зібрали п’ятірку робочих конячок, які побудовані з посилених компонентів та здатні пройти сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту.

Mercedes-Benz OM617 (1974-1990)

3-літровий рядний 5-циліндровий двигун, відомий завдяки Mercedes-Benz W123, вважається мільйонником. Атмосферна версія була слабкою (88 к.с., розгін до 100 км/год за 17,8 с), але надзвичайно надійною.

Пізніші турбовані версії видавали до 125 к.с. та 290 Нм. Пробіг понад 800 000 км до першого капітального ремонту є звичайним явищем. Світовий рекордсмен проїхав на ньому аж 4 600 000 км.

Volkswagen 1.9L TDI (1991-2009)

1,9-літровий 4-циліндровий турбодизель має культовий статус у Європі завдяки економії та потенціалу. Регулярне обслуговування дозволяє йому долати значно більше 500 000 км.

Версії з системою прямого впорскування Pumpe Düse пропонували найкращий баланс потужності та ефективності. Наприклад, Golf IV 1.9 TDI 2001-2003 років видавав 150 к.с. та 320 Нм крутного моменту. Його також цінують за легкість тюнінгу: просте перепрограмування ЕБУ дозволяє підняти потужність до 204 к.с. та 436 Нм.

Cummins 6BT 5.9L (1989-2007)

5,9-літровий рядний 6-циліндровий турбодизель, що встановлювався на пікапи Dodge Ram, відомий своєю неперевершеною міцністю. Як перший дизель з безпосереднім уприскуванням для пікапів, він стартував зі 160 к.с. та 542 Нм. Остання версія 6BT видавала до 325 к.с. та 827 Нм.

Його міцність забезпечена чавунним блоком, кованим колінчастим валом та шатунами. Найбільш затребувані моделі 1994-1998 років завдяки механічному насосу Bosch P7100, який служить понад 800 000 км й дозволяє тюнінгувати двигун до понад 1000 к.с.

Navistar-Ford 7.3L Power Stroke V8 (1994-2003)

7,3-літровий турбодизель, призначений для важких пікапів, фургонів та позашляховиків Ford, був побудований на принципах надміцності. Спочатку він видавав 215 к.с. та 576 Нм, а пізніші версії — до 275 к.с. та 712 Нм.

Блок та головки виготовлені з литого чавуну, а ключові компоненти, зокрема, колінчастий вал, — з кованої сталі. Завдяки відсутності клапана EGR та міцній системі впорскування HEUI, цей V8 служить від 640 000 до 800 000 км до капітального ремонту.

Toyota 12H-T 4.0L (1985-1990)

4-літровий рядний 6-циліндровий турбодизель для Land Cruiser HJ61 заслужено входить до списку найнадійніших. З чавунним блоком та механічним паливним насосом, він був справжньою робочою конячкою, яка видавала 134 к.с. та 315 Нм при 1800 об/хв. За умови регулярного обслуговування 12H-T може проїхати понад 640 000 км. Хоча його виробництво було коротким, він став легендою надійності, що є типовим для дизельної лінійки Toyota.