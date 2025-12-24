Автономне опалення в електромобілі: як збільшити запас ходу взимку

Електромобіль взимку. Фото: octa.energy

Робота штатної електричної пічки взимку здатна суттєво скоротити дистанцію пробігу електрокара, споживаючи енергію основної батареї. Встановлення незалежної системи обігріву дозволяє спрямувати весь заряд акумулятора виключно на рух, гарантуючи тепло в салоні.

Проблема зимового пробігу

Електромобілі з батареями невеликої місткості, наприклад, популярний Hyundai Ioniq на 28 кВт-год, демонструють вразливість до низьких температур. Головним чинником скорочення дистанції стає енергоспоживання штатного обігрівача.

В умовах морозу робота електричної пічки може забирати від 20 до 40 км запасу ходу, що становить майже 25% загальної можливості пробігу на одному заряді. Це ставить водіїв перед складним вибором між комфортною температурою та ризиком не дістатися до місця призначення.

Технічний аналіз експлуатації таких авто показує, що штатне опалення є одним з найбільш енергомістких вузлів після самого двигуна. Розвʼязанням проблеми стає інтеграція автономного повітряного опалювача.

Така система працює повністю незалежно від високовольтної батареї, використовуючи власний невеликий резервуар для палива. Це дозволяє розвантажити основну енергосистему автомобіля, зберігаючи дорогоцінні кілометри для руху.

Технічні особливості

Процес оснащення електромобіля автономною системою вимагає ретельного підходу до компонування. Опалювач зазвичай монтується під капотом, де простір обмежений через специфічне розташування електричних агрегатів.

Важливим етапом є інтеграція системи повітропроводів для рівномірного прогріву салону та забезпечення безпечної відстані від високовольтних кабелів. Така модернізація не втручається в роботу основних вузлів авто, а лише доповнює систему клімат-контролю.

Результати використання автономки підтверджують ефективність такого кроку: реальний приріст зимового запасу ходу складає від 15% до 25%. Окрім збільшення дистанції, власники отримують значно швидший прогрів салону порівняно зі штатним обладнанням.