Головна Авто Два роки їзди на Tesla — водій підрахував економію

Два роки їзди на Tesla — водій підрахував економію

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:20
Власник Tesla підрахував реальну економію за два роки
Tesla Model 3 Long Range Скриншот: @vegasteslacarmen

Питання економічної доцільності переходу на електротранспорт часто стає предметом дискусій. Автор YouTube-каналу Vegas Tesla Carmen вирішив на власному прикладі показати фінансову сторону володіння електромобілем. Він оприлюднив детальний звіт про витрати на свою Tesla Model 3 Long Range після двох років активної експлуатації та 50 000 миль (близько 80 500 км) пробігу.

Про це повідомив Moto.

Читайте також:

Зарядка та техобслуговування

За весь період власник витратив на електроенергію для заряджання авто 2840 доларів (включно з домашньою зарядкою та станціями Supercharger). Для порівняння блогер розрахував вартість пального для аналогічного бензинового автомобіля. Враховуючи середні ціни на бензин у його регіоні, проїхати ту ж дистанцію коштувало б 7296 доларів. Таким чином, лише на відмові від пального водій заощадив 4456 доларів.

Ще більш фантастичними виявилися цифри щодо технічного обслуговування. За два роки та 80 000 км загальні витрати на сервіс склали всього 158 доларів. У цю суму увійшли:

  • заміна повітряних фільтрів салону;
  • купівля рідини для омивача скла;
  • ротація (перестановка) коліс.

Також читайте:

Чого немає в найдешевшому Tesla Model 3

Чому краще купувати вживаний електромобіль

Інші пункти економії

Варто зазначити, що, на відміну від поширених міфів про швидкий знос гуми на електрокарах, власник досі використовує оригінальний комплект шин, який перебуває у задовільному стані.

Додатковим пунктом економії стала страховка. За підрахунками автора, використання фірмового страхування від виробника дозволило йому зберегти ще близько 1350 доларів за два роки порівняно із середньоринковими пропозиціями для авто з ДВЗ.

У підсумку, загальна економія від володіння електромобілем за цей період сягнула майже 8000 доларів (7990 доларів). Блогер наголосив, що попри початкову вартість, експлуатація електрокара виявляється значно вигіднішою для сімейного бюджету у довгостроковій перспективі.

Tesla авто електрокари економія автомобіль електромобіль заряджання
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
