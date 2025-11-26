Відео
Яка батарея на вживаних Tesla Model 3 найдовговічніша

Дата публікації: 26 листопада 2025 06:45
Оновлено: 22:20
Який акумулятор вживаної Tesla Model 3 служить найдовше
2018 Tesla Model 3 Long Range Фото: caranddriver.com

Попри побоювання щодо меншої щільності, літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори в Tesla Model 3 демонструють вищу довговічність у порівнянні з традиційними нікель-марганець-кобальтовими (NMC) батареями. Нове дослідження деградації на значних пробігах показало, що LFP втрачають менше місткості, що є важливою новиною для вторинного ринку електромобілів.

Про це повідомив InsideEVs.

Німецький ресурс Voltest, який спеціалізується на тестуванні батарей, проаналізував дані деградації батарей у тисячах вживаних автомобілів Tesla Model 3. Основна увага приділялася порівнянню двох типів хімії:

  • NMC (нікель-марганець-кобальт): стандартна батарея для версій Long Range;
  • LFP (літій-залізо-фосфат): використовується у стандартних версіях Model 3, вироблених у Китаї (Gigafactory Shanghai) після 2021 року.

Дослідження показало, позаяк NMC-батареї забезпечують більший запас ходу на одному заряді (через вищу енергетичну щільність), LFP-батареї значно краще зберігають свою початкову місткість.

На пробігу близько 100 000 кілометрів деградація акумуляторів виглядає так:

  • NMC-батареї (Model 3 Long Range): втрата становить в середньому 7% від початкової місткості;
  • LFP-батареї (Standard Range): втрата становить лише 3% від початкової місткості.

Таким чином, різниця в деградації майже дворазова. Це означає, що LFP-батареї демонструють кращий довгостроковий ресурс.

Чому LFP стійкіший

Вища стійкість LFP-хімії пояснюється її фундаментальними властивостями:

  • LFP-батареї менш чутливі до перегріву та не вимагають настільки агресивного охолодження, як NMC.
  • Виробник рекомендує власникам LFP-автомобілів регулярно заряджати їх до 100%, що сприяє кращому калібруванню батареї та підтримці її здоров'я. Власники NMC зазвичай заряджають авто лише до 80-90% для максимального збереження ресурсу.

Це дослідження надає важливі дані покупцям на вторинному ринку, підтверджуючи, що LFP-версії Tesla Model 3, попри свій менший початковий запас ходу, є вигіднішою інвестицією з погляду довговічності батареї.

Tesla авто електрокари дослідження автомобіль батарея електромобіль акумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
