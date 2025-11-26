Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какая батарея на подержанных Tesla Model 3 самая долговечная

Какая батарея на подержанных Tesla Model 3 самая долговечная

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 06:45
обновлено: 07:46
Какой аккумулятор подержанной Tesla Model 3 служит дольше
2018 Tesla Model 3 Long Range Фото: caranddriver.com

Несмотря на опасения относительно меньшей плотности, литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы в Tesla Model 3 демонстрируют более высокую долговечность по сравнению с традиционными никель-марганец-кобальтовыми (NMC) батареями. Новое исследование деградации на значительных пробегах показало, что LFP теряют меньше емкости, что является важной новостью для вторичного рынка электромобилей.

Об этом сообщил InsideEVs.

Реклама
Читайте также:

Деградация аккумуляторов

Немецкий ресурс Voltest, который специализируется на тестировании батарей, проанализировал данные деградации батарей в тысячах подержанных автомобилей Tesla Model 3. Основное внимание уделялось сравнению двух типов химии:

  • NMC (никель-марганец-кобальт): стандартная батарея для версий Long Range;
  • LFP (литий-железо-фосфат): используется в стандартных версиях Model 3, произведенных в Китае (Gigafactory Shanghai) после 2021 года.

Исследование показало, что поскольку NMC-батареи обеспечивают больший запас хода на одном заряде (из-за более высокой энергетической плотности), LFP-батареи значительно лучше сохраняют свою первоначальную емкость.

На пробеге около 100 000 километров деградация аккумуляторов выглядит так:

  • NMC-батареи (Model 3 Long Range): потеря составляет в среднем 7% от первоначальной емкости;
  • LFP-батареи (Standard Range): потеря составляет всего 3% от первоначальной емкости.

Таким образом, разница в деградации почти двукратная. Это означает, что LFP-батареи демонстрируют лучший долгосрочный ресурс.

Также читайте:

Почему лучше покупать подержанный электромобиль

Что чаще всего ломается в электромобилях

Какой график технического обслуживания у Tesla

Почему LFP более устойчивый

Более высокая устойчивость LFP-химии объясняется ее фундаментальными свойствами:

  • LFP-батареи менее чувствительны к перегреву и не требуют столь агрессивного охлаждения, как NMC.
  • Производитель рекомендует владельцам LFP-автомобилей регулярно заряжать их до 100%, что способствует лучшей калибровке батареи и поддержанию ее здоровья. Владельцы NMC обычно заряжают авто только до 80-90% для максимального сохранения ресурса.

Это исследование предоставляет важные данные покупателям на вторичном рынке, подтверждая, что LFP-версии Tesla Model 3, несмотря на свой меньший начальный запас хода, является более выгодной инвестицией с точки зрения долговечности батареи.

Tesla авто электрокары исследование автомобиль батерея електромобиль аккумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации