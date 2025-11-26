Какой аккумулятор подержанной Tesla Model 3 служит дольше

Какая батарея на подержанных Tesla Model 3 самая долговечная
Несмотря на опасения относительно меньшей плотности, литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы в Tesla Model 3 демонстрируют более высокую долговечность по сравнению с традиционными никель-марганец-кобальтовыми (NMC) батареями. Новое исследование деградации на значительных пробегах показало, что LFP теряют меньше емкости, что является важной новостью для вторичного рынка электромобилей.
Деградация аккумуляторов
Немецкий ресурс Voltest, который специализируется на тестировании батарей, проанализировал данные деградации батарей в тысячах подержанных автомобилей Tesla Model 3. Основное внимание уделялось сравнению двух типов химии:
- NMC (никель-марганец-кобальт): стандартная батарея для версий Long Range;
- LFP (литий-железо-фосфат): используется в стандартных версиях Model 3, произведенных в Китае (Gigafactory Shanghai) после 2021 года.
Исследование показало, что поскольку NMC-батареи обеспечивают больший запас хода на одном заряде (из-за более высокой энергетической плотности), LFP-батареи значительно лучше сохраняют свою первоначальную емкость.
На пробеге около 100 000 километров деградация аккумуляторов выглядит так:
- NMC-батареи (Model 3 Long Range): потеря составляет в среднем 7% от первоначальной емкости;
- LFP-батареи (Standard Range): потеря составляет всего 3% от первоначальной емкости.
Таким образом, разница в деградации почти двукратная. Это означает, что LFP-батареи демонстрируют лучший долгосрочный ресурс.
Почему LFP более устойчивый
Более высокая устойчивость LFP-химии объясняется ее фундаментальными свойствами:
- LFP-батареи менее чувствительны к перегреву и не требуют столь агрессивного охлаждения, как NMC.
- Производитель рекомендует владельцам LFP-автомобилей регулярно заряжать их до 100%, что способствует лучшей калибровке батареи и поддержанию ее здоровья. Владельцы NMC обычно заряжают авто только до 80-90% для максимального сохранения ресурса.
Это исследование предоставляет важные данные покупателям на вторичном рынке, подтверждая, что LFP-версии Tesla Model 3, несмотря на свой меньший начальный запас хода, является более выгодной инвестицией с точки зрения долговечности батареи.
