Какой аккумулятор подержанной Tesla Model 3 служит дольше

2018 Tesla Model 3 Long Range Фото: caranddriver.com

Несмотря на опасения относительно меньшей плотности, литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы в Tesla Model 3 демонстрируют более высокую долговечность по сравнению с традиционными никель-марганец-кобальтовыми (NMC) батареями. Новое исследование деградации на значительных пробегах показало, что LFP теряют меньше емкости, что является важной новостью для вторичного рынка электромобилей.

Об этом сообщил InsideEVs.

Реклама

Читайте также:

Деградация аккумуляторов

Немецкий ресурс Voltest, который специализируется на тестировании батарей, проанализировал данные деградации батарей в тысячах подержанных автомобилей Tesla Model 3. Основное внимание уделялось сравнению двух типов химии:

NMC (никель-марганец-кобальт): стандартная батарея для версий Long Range;

стандартная батарея для версий Long Range; LFP (литий-железо-фосфат): используется в стандартных версиях Model 3, произведенных в Китае (Gigafactory Shanghai) после 2021 года.

Исследование показало, что поскольку NMC-батареи обеспечивают больший запас хода на одном заряде (из-за более высокой энергетической плотности), LFP-батареи значительно лучше сохраняют свою первоначальную емкость.

На пробеге около 100 000 километров деградация аккумуляторов выглядит так:

NMC-батареи (Model 3 Long Range): потеря составляет в среднем 7% от первоначальной емкости;

потеря составляет в среднем 7% от первоначальной емкости; LFP-батареи (Standard Range): потеря составляет всего 3% от первоначальной емкости.

Таким образом, разница в деградации почти двукратная. Это означает, что LFP-батареи демонстрируют лучший долгосрочный ресурс.

Также читайте:

Почему лучше покупать подержанный электромобиль

Что чаще всего ломается в электромобилях

Какой график технического обслуживания у Tesla

Почему LFP более устойчивый

Более высокая устойчивость LFP-химии объясняется ее фундаментальными свойствами:

LFP-батареи менее чувствительны к перегреву и не требуют столь агрессивного охлаждения, как NMC.

Производитель рекомендует владельцам LFP-автомобилей регулярно заряжать их до 100%, что способствует лучшей калибровке батареи и поддержанию ее здоровья. Владельцы NMC обычно заряжают авто только до 80-90% для максимального сохранения ресурса.

Это исследование предоставляет важные данные покупателям на вторичном рынке, подтверждая, что LFP-версии Tesla Model 3, несмотря на свой меньший начальный запас хода, является более выгодной инвестицией с точки зрения долговечности батареи.