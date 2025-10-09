Какие самые частые поломки в электромобилях

Диагностика электромобиля. Фото: carmagazine.co.uk

Результаты опроса What Car? показали снижение средней удовлетворенности владельцев электромобилей: средний балл в компактном сегменте снизился, тогда как для электрических кроссоверов он остался выше, на уровне около 89,3%. Впрочем, проблемы в основном касаются не электрической части авто.

Об этом сообщил Interia.

Реклама

Читайте также:

Общие системы

Средний балл надежности электромобилей упал (например, в компактном сегменте с 90,7% до 87,7%). Но самые частые жалобы касаются не двигателей, высоковольтных систем или аккумуляторов, а систем, общих с ДВС:

мультимедиа и навигация;

электрическая система кузова;

кондиционер;

подвеска.

Это свидетельствует, что проблемы чаще связаны с программным обеспечением, контроллерами или периферийным оборудованием, а не с химическим составом самих элементов батареи.

Также читайте:

Зачем на новые электрокары ставят устаревшие барабанные тормоза

Какой график технического обслуживания у Tesla

Британцы назвали лучшие электромобили в 2025 году

Модели с высокой надежностью

Mini Electric . Лучший результат — только 5% незначительных проблем (преимущественно 12-вольтовый аккумулятор), устраненных бесплатно.

. Лучший результат — только 5% незначительных проблем (преимущественно 12-вольтовый аккумулятор), устраненных бесплатно. Nissan Leaf . 11% жалоб (тормоза, электричество, отделка), 60% устранены менее чем за 24 часа.

. 11% жалоб (тормоза, электричество, отделка), 60% устранены менее чем за 24 часа. BMW i3. Надежный (9% неисправностей), но владельцы сами покрывали большинство расходов на ремонт.

Улучшения и проблемы