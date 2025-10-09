Видео
Что чаще всего ломается в электромобилях

Дата публикации 9 октября 2025 06:45
Какие самые частые поломки в электромобилях
Диагностика электромобиля. Фото: carmagazine.co.uk

Результаты опроса What Car? показали снижение средней удовлетворенности владельцев электромобилей: средний балл в компактном сегменте снизился, тогда как для электрических кроссоверов он остался выше, на уровне около 89,3%. Впрочем, проблемы в основном касаются не электрической части авто.

Об этом сообщил Interia.

Читайте также:

Общие системы

Средний балл надежности электромобилей упал (например, в компактном сегменте с 90,7% до 87,7%). Но самые частые жалобы касаются не двигателей, высоковольтных систем или аккумуляторов, а систем, общих с ДВС:

  • мультимедиа и навигация;
  • электрическая система кузова;
  • кондиционер;
  • подвеска.

Это свидетельствует, что проблемы чаще связаны с программным обеспечением, контроллерами или периферийным оборудованием, а не с химическим составом самих элементов батареи.

Также читайте:

Зачем на новые электрокары ставят устаревшие барабанные тормоза

Какой график технического обслуживания у Tesla

Британцы назвали лучшие электромобили в 2025 году

Модели с высокой надежностью

  • Mini Electric. Лучший результат — только 5% незначительных проблем (преимущественно 12-вольтовый аккумулятор), устраненных бесплатно.
  • Nissan Leaf. 11% жалоб (тормоза, электричество, отделка), 60% устранены менее чем за 24 часа.
  • BMW i3. Надежный (9% неисправностей), но владельцы сами покрывали большинство расходов на ремонт.

Улучшения и проблемы

  • Tesla Model 3 и Model Y. Значительно улучшили рейтинг. Model 3 имела 27% неисправностей (кузов, электрика, подвеска), но 86% расходов покрыл производитель, и большинство ремонтов были быстрыми. Model Y получила самый высокий балл среди электрических кроссоверов.
  • Porsche Taycan. Самое большое разочарование — 58% автомобилей имели неисправности (от кондиционера до электрики). Большинство авто простаивали на ремонте больше недели.
  • Polestar 2. Высокий уровень отказов — 33% (аккумулятор, тормоза, бортовые системы).
  • MG4. Сложная ситуация — 30% жалоб почти во всех категориях, низкое покрытие расходов производителем, и 68% авто в ремонте более недели.
  • Cupra Born и Volkswagen e-Up. Хотя процент жалоб умеренный, большинство ремонтов длилась больше недели (проблемы с инфотейнментом и кондиционером соответственно).

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
