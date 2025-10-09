Какие самые частые поломки в электромобилях

Что чаще всего ломается в электромобилях
Результаты опроса What Car? показали снижение средней удовлетворенности владельцев электромобилей: средний балл в компактном сегменте снизился, тогда как для электрических кроссоверов он остался выше, на уровне около 89,3%. Впрочем, проблемы в основном касаются не электрической части авто.
Об этом сообщил Interia.
Общие системы
Средний балл надежности электромобилей упал (например, в компактном сегменте с 90,7% до 87,7%). Но самые частые жалобы касаются не двигателей, высоковольтных систем или аккумуляторов, а систем, общих с ДВС:
- мультимедиа и навигация;
- электрическая система кузова;
- кондиционер;
- подвеска.
Это свидетельствует, что проблемы чаще связаны с программным обеспечением, контроллерами или периферийным оборудованием, а не с химическим составом самих элементов батареи.
Модели с высокой надежностью
- Mini Electric. Лучший результат — только 5% незначительных проблем (преимущественно 12-вольтовый аккумулятор), устраненных бесплатно.
- Nissan Leaf. 11% жалоб (тормоза, электричество, отделка), 60% устранены менее чем за 24 часа.
- BMW i3. Надежный (9% неисправностей), но владельцы сами покрывали большинство расходов на ремонт.
Улучшения и проблемы
- Tesla Model 3 и Model Y. Значительно улучшили рейтинг. Model 3 имела 27% неисправностей (кузов, электрика, подвеска), но 86% расходов покрыл производитель, и большинство ремонтов были быстрыми. Model Y получила самый высокий балл среди электрических кроссоверов.
- Porsche Taycan. Самое большое разочарование — 58% автомобилей имели неисправности (от кондиционера до электрики). Большинство авто простаивали на ремонте больше недели.
- Polestar 2. Высокий уровень отказов — 33% (аккумулятор, тормоза, бортовые системы).
- MG4. Сложная ситуация — 30% жалоб почти во всех категориях, низкое покрытие расходов производителем, и 68% авто в ремонте более недели.
- Cupra Born и Volkswagen e-Up. Хотя процент жалоб умеренный, большинство ремонтов длилась больше недели (проблемы с инфотейнментом и кондиционером соответственно).
