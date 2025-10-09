Які найчастіші поломки в електромобілях

Що найчастіше ламається в електромобілях
Результати опитування What Car? показали зниження середньої задоволеності власників електромобілів: середній бал у компактному сегменті знизився, тоді як для електричних кросоверів він залишився вищим, на рівні близько 89,3%. Втім, проблеми переважно стосуються не електричної частини авто.
Загальні системи
Середній бал надійності електромобілів впав (наприклад, у компактному сегменті з 90,7% до 87,7%). Але найчастіші скарги стосуються не двигунів, високовольтних систем чи акумуляторів, а систем, спільних з ДВЗ:
- мультимедіа та навігація;
- електрична система кузова;
- кондиціонер;
- підвіска.
Це свідчить, що проблеми частіше пов'язані з програмним забезпеченням, контролерами чи периферійним обладнанням, а не з хімічним складом самих елементів батареї.
Моделі з високою надійністю
- Mini Electric. Найкращий результат — лише 5% незначних проблем (переважно 12-вольтовий акумулятор), усунених безкоштовно.
- Nissan Leaf. 11% скарг (гальма, електрика, оздоблення), 60% усунені менш як за 24 години.
- BMW i3. Надійний (9% несправностей), але власники самі покривали більшість витрат на ремонт.
Покращення та проблеми
- Tesla Model 3 та Model Y. Значно покращили рейтинг. Model 3 мала 27% несправностей (кузов, електрика, підвіска), але 86% витрат покрив виробник, й більшість ремонтів були швидкими. Model Y отримала найвищий бал серед електричних кросоверів.
- Porsche Taycan. Найбільше розчарування – 58% автомобілів мали несправності (від кондиціонера до електрики). Більшість авто простоювали на ремонті понад тиждень.
- Polestar 2. Високий рівень відмов — 33% (акумулятор, гальма, бортові системи).
- MG4. Складна ситуація — 30% скарг майже у всіх категоріях, низьке покриття витрат виробником, та 68% авто в ремонті понад тиждень.
- Cupra Born та Volkswagen e-Up. Хоча відсоток скарг помірний, більшість ремонтів тривала понад тиждень (проблеми з інфотейнментом та кондиціонером відповідно).
