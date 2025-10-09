Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Що найчастіше ламається в електромобілях

Що найчастіше ламається в електромобілях

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 06:45
Які найчастіші поломки в електромобілях
Діагностика електромобіля. Фото: carmagazine.co.uk

Результати опитування What Car? показали зниження середньої задоволеності власників електромобілів: середній бал у компактному сегменті знизився, тоді як для електричних кросоверів він залишився вищим, на рівні близько 89,3%. Втім, проблеми переважно стосуються не електричної частини авто.

Про це повідомив Interia.

Реклама
Читайте також:

Загальні системи

Середній бал надійності електромобілів впав (наприклад, у компактному сегменті з 90,7% до 87,7%). Але найчастіші скарги стосуються не двигунів, високовольтних систем чи акумуляторів, а систем, спільних з ДВЗ:

  • мультимедіа та навігація;
  • електрична система кузова;
  • кондиціонер;
  • підвіска.

Це свідчить, що проблеми частіше пов'язані з програмним забезпеченням, контролерами чи периферійним обладнанням, а не з хімічним складом самих елементів батареї.

Також читайте:

Навіщо на нові електрокари ставлять застарілі барабанні гальма

Який графік технічного обслуговування у Tesla

Британці назвали найкращі електромобілі у 2025 році

Моделі з високою надійністю

  • Mini Electric. Найкращий результат — лише 5% незначних проблем (переважно 12-вольтовий акумулятор), усунених безкоштовно.
  • Nissan Leaf. 11% скарг (гальма, електрика, оздоблення), 60% усунені менш як за 24 години.
  • BMW i3. Надійний (9% несправностей), але власники самі покривали більшість витрат на ремонт.

Покращення та проблеми

  • Tesla Model 3 та Model Y. Значно покращили рейтинг. Model 3 мала 27% несправностей (кузов, електрика, підвіска), але 86% витрат покрив виробник, й більшість ремонтів були швидкими. Model Y отримала найвищий бал серед електричних кросоверів.
  • Porsche Taycan. Найбільше розчарування – 58% автомобілів мали несправності (від кондиціонера до електрики). Більшість авто простоювали на ремонті понад тиждень.
  • Polestar 2. Високий рівень відмов — 33% (акумулятор, гальма, бортові системи).
  • MG4. Складна ситуація — 30% скарг майже у всіх категоріях, низьке покриття витрат виробником, та 68% авто в ремонті понад тиждень.
  • Cupra Born та Volkswagen e-Up. Хоча відсоток скарг помірний, більшість ремонтів тривала понад тиждень (проблеми з інфотейнментом та кондиціонером відповідно).

ремонт рейтинг Tesla авто BMW Porsche опитування проблеми автомобіль Volkswagen Nissan
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації