Які найчастіші поломки в електромобілях

Діагностика електромобіля. Фото: carmagazine.co.uk

Результати опитування What Car? показали зниження середньої задоволеності власників електромобілів: середній бал у компактному сегменті знизився, тоді як для електричних кросоверів він залишився вищим, на рівні близько 89,3%. Втім, проблеми переважно стосуються не електричної частини авто.

Про це повідомив Interia.

Реклама

Читайте також:

Загальні системи

Середній бал надійності електромобілів впав (наприклад, у компактному сегменті з 90,7% до 87,7%). Але найчастіші скарги стосуються не двигунів, високовольтних систем чи акумуляторів, а систем, спільних з ДВЗ:

мультимедіа та навігація;

електрична система кузова;

кондиціонер;

підвіска.

Це свідчить, що проблеми частіше пов'язані з програмним забезпеченням, контролерами чи периферійним обладнанням, а не з хімічним складом самих елементів батареї.

Також читайте:

Навіщо на нові електрокари ставлять застарілі барабанні гальма

Який графік технічного обслуговування у Tesla

Британці назвали найкращі електромобілі у 2025 році

Моделі з високою надійністю

Mini Electric . Найкращий результат — лише 5% незначних проблем (переважно 12-вольтовий акумулятор), усунених безкоштовно.

. Найкращий результат — лише 5% незначних проблем (переважно 12-вольтовий акумулятор), усунених безкоштовно. Nissan Leaf . 11% скарг (гальма, електрика, оздоблення), 60% усунені менш як за 24 години.

. 11% скарг (гальма, електрика, оздоблення), 60% усунені менш як за 24 години. BMW i3. Надійний (9% несправностей), але власники самі покривали більшість витрат на ремонт.

Покращення та проблеми