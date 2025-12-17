Владелец Tesla подсчитал реальную экономию за два года

Tesla Model 3 Long Range Скриншот: @vegasteslacarmen

Вопрос экономической целесообразности перехода на электротранспорт часто становится предметом дискуссий. Автор YouTube-канала Vegas Tesla Carmen решил на собственном примере показать финансовую сторону владения электромобилем. Он обнародовал подробный отчет о расходах на свою Tesla Model 3 Long Range после двух лет активной эксплуатации и 50 000 миль (около 80 500 км) пробега.

Об этом сообщил Moto.

Зарядка и техобслуживание

За весь период владелец потратил на электроэнергию для зарядки авто 2840 долларов (включая домашнюю зарядку и станции Supercharger). Для сравнения блогер рассчитал стоимость топлива для аналогичного бензинового автомобиля. Учитывая средние цены на бензин в его регионе, проехать ту же дистанцию стоило бы 7296 долларов. Таким образом, только на отказе от горючего водитель сэкономил 4456 долларов.

Еще более фантастическими оказались цифры по техническому обслуживанию. За два года и 80 000 км общие расходы на сервис составили всего 158 долларов. В эту сумму вошли:

замена воздушных фильтров салона;

покупка жидкости для омывателя стекла;

ротация (перестановка) колес.

Другие пункты экономии

Стоит отметить, что, в отличие от распространенных мифов о быстром износе резины на электрокарах, владелец до сих пор использует оригинальный комплект шин, который находится в удовлетворительном состоянии.

Дополнительным пунктом экономии стала страховка. По подсчетам автора, использование фирменной страховки от производителя позволило ему сохранить еще около 1350 долларов за два года по сравнению со среднерыночными предложениями для авто с ДВС.

В итоге общая экономия от владения электромобилем за этот период достигла почти 8000 долларов (7990 долларов). Блогер отметил, что несмотря на начальную стоимость, эксплуатация электрокара оказывается значительно выгоднее для семейного бюджета в долгосрочной перспективе.