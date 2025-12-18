Відео
Головна Авто Складено рейтинг ганьби електромобілів

Складено рейтинг ганьби електромобілів

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 17:00
Які бензинові авто економніші за електромобілі
2018 Nissan Leaf Фото: wikipedia.org

Шведський автомобільний журнал Vi Bilägare опублікував результати свого опитування AutoIndex. Читачів попросили оцінити свої автомобілі за рівнем задоволеності запасом ходу та витратою палива. Автомобілі оцінювалися власниками за шкалою від 1 (найгірший) до 1000 (найкращий). Цікаво, що деякі електромобілі виявилися менш економними ніж моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Неекономічні моделі

Три бренди з найбільшими проблемами споживання енергії — це Nissan, Fiat та Subaru. Вони викликають найбільше розчарування серед користувачів. Позиція Subaru цілком зрозуміла, адже бренд роками дотримувався опозитних двигунів та постійного повного приводу.

Випадок Fiat, який спеціалізується на машинах масового класу, доводить, що маленький автомобіль не обов'язково означає низьку витрату палива. Без сучасних технологій навіть крихітний сітікар може споживати порівнянну кількість пального зі значно більшими моделями B-сегмента.

Невдачі Nissan значною мірою пов'язані з високими витратами енергії старіших моделей Leaf, які вважаються найбільш неекономним авто з усього рейтингу. Це легко пояснити, адже модель була першою, яка електрифікувала європейські дороги у великих масштабах. Перше покоління Leaf має невеликі (зазвичай 24 кВт-год) акумулятори без системи охолодження та не має теплової помпи. Ці особливості призводять до різкого збільшення споживання енергії, особливо за низьких температур.

Загалом до десятки моделей, які найбільше розчарували власників щодо економії пального та енергії входять чотири електромобілі: Polestar 2, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 та Nissan Leaf.

  1. Nissan Leaf: 695 балів
  2. Subaru Legacy/Outback: 730
  3. Volkswagen ID.4: 735
  4. Seat Arona: 742
  5. Skoda Enyaq: 747
  6. Opel Grandland: 752
  7. Polestar 2: 752
  8. Volvo XC40: 754
  9. Dacia Sandero: 759
  10. Citroën C5 Aircross: 763

Електромобілі з найбільшим запасом ходу в Україні

Пожирачі бензину: названі авто з найвищими витратами палива

Синоніми економії

Список найбільш економічних транспортних засобів очолюють електромобілі. Tesla була визнана найкращим енергоефективним брендом, а Tesla Model 3 — найекономнішим автомобілем загалом. Друге місце посіла Tesla Model Y. Бронза у Toyota Yaris Cross, який став першим авто з двигуном внутрішнього згоряння у цьому списку.

Загалом компанія Toyota може похвалитися високим результатом, позаяк до десятки найекономніших автомобілів увійшли чотири моделі японського гіганта: Yaris Cross, C-HR, RAV4 та Corolla Cross. Важко не помітити, що всі ці машини оснащені гібридними приводами.

рейтинг Tesla авто електрокари автомобіль Volkswagen електромобіль Nissan Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
