Какие бензиновые авто экономнее электромобилей

2018 Nissan Leaf Фото: wikipedia.org

Шведский автомобильный журнал Vi Bilägare опубликовал результаты своего опроса AutoIndex. Читателей попросили оценить свои автомобили по уровню удовлетворенности запасом хода и расходом топлива. Автомобили оценивались владельцами по шкале от 1 (худший) до 1000 (лучший). Интересно, что некоторые электромобили оказались менее экономными чем модели с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Неэкономичные модели

Три бренда с наибольшими проблемами потребления энергии — это Nissan, Fiat и Subaru. Они вызывают наибольшее разочарование среди пользователей. Позиция Subaru вполне понятна, ведь бренд годами придерживался оппозитных двигателей и постоянного полного привода.

Случай Fiat, который специализируется на машинах массового класса, доказывает, что маленький автомобиль необязательно означает низкий расход топлива. Без современных технологий даже крошечный ситикар может потреблять сопоставимое количество топлива со значительно большими моделями B-сегмента.

Неудачи Nissan в значительной степени связаны с высоким расходом энергии более старых моделей Leaf, которые считаются самым неэкономным авто из всего рейтинга. Это легко объяснить, ведь модель была первой, которая электрифицировала европейские дороги в больших масштабах. Первое поколение Leaf имеет небольшие (обычно 24 кВт-ч) аккумуляторы без системы охлаждения и не имеет тепловой помпы. Эти особенности приводят к резкому увеличению потребления энергии, особенно при низких температурах.

Всего в десятку моделей, которые больше всего разочаровали владельцев по экономии топлива и энергии входят четыре электромобиля: Polestar 2, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 и Nissan Leaf.

Nissan Leaf: 695 баллов Subaru Legacy/Outback: 730 Volkswagen ID.4: 735 Seat Arona: 742 Skoda Enyaq: 747 Opel Grandland: 752 Polestar 2: 752 Volvo XC40: 754 Dacia Sandero: 759 Citroën C5 Aircross: 763

Синонимы экономии

Список самых экономичных транспортных средств возглавляют электромобили. Tesla была признана лучшим энергоэффективным брендом, а Tesla Model 3 — самым экономным автомобилем в целом. Второе место заняла Tesla Model Y. Бронза у Toyota Yaris Cross, который стал первым авто с двигателем внутреннего сгорания в этом списке.

В целом компания Toyota может похвастаться высоким результатом, так как в десятку самых экономных автомобилей вошли четыре модели японского гиганта: Yaris Cross, C-HR, RAV4 и Corolla Cross. Трудно не заметить, что все эти машины оснащены гибридными приводами.