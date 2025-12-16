Яке авто краще пристосовано для зими

Електромобіль на засніженій дорозі. Фото: topspeed.com

Виробники електромобілів докладають значних зусиль для мінімізації недоліків порівняно зі звичайними машинами, проте зима залишається складним періодом для будь-якого транспорту. Холодний сезон стає своєрідним індикатором того, який тип авто демонструє кращу пристосованість до складних погодних умов.

Ефективність електромобілів

Існує три ключові фактори, що ускладнюють експлуатацію електротранспорту в мороз. Насамперед падає місткість акумулятора: літій-іонні батареї при низьких температурах не здатні накопичувати стільки ж енергії, як у теплу погоду. Також сповільнюється процес заряджання через гальмування електрохімічних процесів, що обмежує здатність батареї приймати струм. Окрім того, зростає загальне енергоспоживання, адже електрокару потрібна додаткова енергія на обігрів салону, скла та двірників, що для обмеженого запасу батареї є критичним навантаженням.

Вплив холоду стає відчутним вже при температурі близько -10 °C. Коли стовпчик термометра опускається до -15 °C, запас ходу може скоротитися на 20–25% навіть без урахування витрат на опалення. При морозах нижче -20 °C існує ризик, що автомобіль, який простояв ніч на вулиці, зовсім не запуститься через недостатній струм від охолодженої батареї.

Водночас ситуація не є критичною: під час роботи та заряджання акумулятори виділяють тепло. Тому транспортний засіб, що ночував у гаражі або був підключений до мережі перед поїздкою, зазвичай стартує без ускладнень та впевнено тримається на ходу.

Проблема пробігу та комфорту

Реальний пробіг на одному заряді взимку скорочується приблизно на третину або навіть наполовину. Причиною є комплекс факторів: падіння місткості батареї, збільшене споживання енергії системами авто та робота обігрівача.

Це змушує водіїв шукати компроміси. Щоб заощадити заряд, салон часто прогрівають ще під час заряджання від мережі. У русі ж багато власників обмежують комфорт, використовуючи тепло переважно для обдування вікон задля збереження огляду, а не для повноцінного обігріву салону.

Переваги ДВЗ

Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) у холодну пору року демонструють більшу стабільність.

Запас ходу практично не залежить від температури, що робить дальні поїздки менш проблемними.

Відсутня критична залежність від зарядної інфраструктури, а процес заправки пальним займає мінімум часу навіть у мороз.

Кліматична система використовує надлишкове тепло від двигуна, дозволяючи не заощаджувати на комфорті водія та пасажирів.

Зимові умови дійсно підсилюють недоліки електрокарів. Попри це, тисячі водіїв успішно користуються електричними машинами цілий рік, хоча в морозний період це вимагає ретельнішого планування маршрутів та певної економії енергоресурсів.