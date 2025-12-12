Які реальні втрати через зарядку електромобіля від розетки

Заряджання електромобіля вдома. Фото: dicklovett.co.uk

Власник електромобіля провів експеримент, вимірявши різницю між енергією, що вийшла з побутової розетки вдома, та тією, що фактично потрапила в акумулятор. Результати показали суттєві фінансові втрати, зумовлені роботою електроніки та низькою ефективністю побутової мережі.

Побутовий експеримент

Зарядка електромобіля від звичайної домашньої розетки є найдоступнішим, але далеко не найефективнішим способом поповнення запасу ходу. Проведений експеримент на прикладі Nissan Leaf другого покоління (2018 року випуску) з батареєю місткістю 40 кВт-год наочно продемонстрував масштаби втрат електроенергії.

Для тесту використовувався штатний зарядний пристрій на 10 Ампер та ватметр для фіксації точних показників. Автомобіль заряджався на вулиці під час дощу при температурі повітря від +14 до +8 градусів. Процес тривав майже 14 годин, піднявши рівень заряду з 13% до 100%.

Арифметика втрат

За даними ватметра, з розетки було спожито 29,62 кВт-год електроенергії. Саме цей обсяг підлягає оплаті згідно з тарифами. Однак дані діагностичного сканера LeafSpy показали, що безпосередньо у високовольтну батарею надійшло лише 24 кВт-год. Різниця склала 5,62 кВт-год.

У відсотковому співвідношенні втрати сягнули 18%. Тобто майже п'ята частина енергії була забрана з мережі, але не була використана для руху автомобіля.

Існує дві основні причини таких значних втрат. По-перше, зарядка на низьких потужностях (у цьому випадку 2,2 кВт) технічно є менш ефективною. Дослідження показують, що при використанні побутової мережі втрати зазвичай коливаються в межах від 10% до 25%.

По-друге, значна частина енергії витрачається на підтримку життєдіяльності систем самого електрокара під час зарядки. Поки машина підключена до мережі, вона не спить: працюють комп'ютер BMS для контролю батареї, бортовий перетворювач напруги, різноманітні датчики, реле та помпа охолодження. Ці системи постійно споживають близько 200–300 Вт.