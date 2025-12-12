Видео
Главная Авто Сколько теряет электрокар из-за зарядки от розетки

Сколько теряет электрокар из-за зарядки от розетки

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 06:45
Каковы реальные потери из-за зарядки электромобиля от розетки
Зарядка электромобиля дома. Фото: dicklovett.co.uk

Владелец электромобиля провел эксперимент, измерив разницу между энергией, вышедшей из бытовой розетки дома, и той, что фактически попала в аккумулятор. Результаты показали существенные финансовые потери, обусловленные работой электроники и низкой эффективностью бытовой сети.

Об этом сообщил Ukr.Media.

Бытовой эксперимент

Зарядка электромобиля от обычной домашней розетки является самым доступным, но далеко не самым эффективным способом пополнения запаса хода. Проведенный эксперимент на примере Nissan Leaf второго поколения (2018 года выпуска) с батареей емкостью 40 кВт-ч наглядно продемонстрировал масштабы потерь электроэнергии.

Для теста использовалось штатное зарядное устройство на 10 Ампер и ваттметр для фиксации точных показателей. Автомобиль заряжался на улице во время дождя при температуре воздуха от +14 до +8 градусов. Процесс длился почти 14 часов, подняв уровень заряда с 13% до 100%.

Стоит ли купить подержанный Nissan Leaf второго поколения

Зимние шины для электромобилей: результаты тестов

Арифметика потерь

По данным ваттметра, из розетки было потреблено 29,62 кВт-ч электроэнергии. Именно этот объем подлежит оплате согласно тарифам. Однако данные диагностического сканера LeafSpy показали, что непосредственно в высоковольтную батарею поступило лишь 24 кВт-ч. Разница составила 5,62 кВт-ч.

В процентном соотношении потери достигли 18%. То есть почти пятая часть энергии была забрана из сети, но не была использована для движения автомобиля.

Существует две основные причины таких значительных потерь. Во-первых, зарядка на низких мощностях (в данном случае 2,2 кВт) технически менее эффективна. Исследования показывают, что при использовании бытовой сети потери обычно колеблются в пределах от 10% до 25%.

Во-вторых, значительная часть энергии расходуется на поддержание жизнедеятельности систем самого электрокара во время зарядки. Пока машина подключена к сети, она не спит: работают компьютер BMS для контроля батареи, бортовой преобразователь напряжения, разнообразные датчики, реле и помпа охлаждения. Эти системы постоянно потребляют около 200-300 Вт.

авто электрокары автомобиль електромобиль эксперимент расходы зарядка розетка
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
