Подержанный Nissan Leaf II: стоит ли купить

Nissan Leaf (ZE1) Фото: mobility.lk

Nissan Leaf второго поколения сделал технологию электромобильности массовой благодаря более традиционному дизайну и надежной конструкции, которая уже хорошо изучена на украинском рынке. Однако покупая подержанный электромобиль, критически важно знать его слабые места, особенно нюансы относительно батареи и подвески.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама

Читайте также:

Главные риски

Nissan Leaf II (ZE1), вышедший в 2017 году, стал одним из самых популярных подержанных электромобилей на украинском рынке. Модель предлагается преимущественно в версии с батареей на 40 кВт-ч и двигателем мощностью 110 кВт (150 л.с.).

Эксперты отмечают, что популярность Leaf обусловлена проверенной конструкцией и унификацией запчастей с кроссоверами Nissan, что упрощает обслуживание.

Ключевая особенность Leaf II, на которую следует обращать внимание, — отсутствие системы принудительного охлаждения батареи. Эта конструктивная простота может приводить к риску перегрева аккумулятора, особенно при частом использовании скоростных зарядных станций, которые не имеют сертификации.

В то же время по данным сервисных центров, деградация батареи достаточно медленная: даже после 36 000 км пробега трехлетние авто могут сохранять до 96% первоначальной емкости.

На автомобили, импортированные из США, гарантия производителя не действует. Зато на европейские модели гарантия на батарею сохраняется в течение всех 8 лет с момента выпуска. Полная замена аккумулятора является редким явлением (обычно после серьезных ДТП), но стоит дорого — около 8000 долларов за оригинал. Производитель рекомендует заменять батарею, если ее остаточная емкость падает ниже 75%.

Также читайте:

От Nissan до Tesla: как менялись вкусы украинцев на электромобили в течение 10 лет

Почему новый Nissan Leaf опоздал на 15 лет

Обслуживание и ходовая часть

Основные регламентные работы включают лишь ежегодную замену фильтра салона. Тормозную жидкость и масло в редукторе необходимо менять каждые 60 000 км (стоимость услуги около 2500 грн).

Конструкция подвески Leaf унифицирована с популярными кроссоверами Nissan. Это обеспечивает наличие запчастей. Сайлентблоки и рычаги передней подвески имеют ресурс в диапазоне 80 000-120 000 км. Амортизаторы задней оси требуют замены только после 100 000 км.

Благодаря системе рекуперации, которая берет на себя основную тормозную нагрузку, тормозные колодки служат очень долго — более 100 000 км. Тормозные диски больше подвержены коррозии, чем износу.