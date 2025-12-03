Вживаний Nissan Leaf II: чи варто купити

Nissan Leaf (ZE1) Фото: mobility.lk

Nissan Leaf другого покоління зробив технологію електромобільності масовою завдяки більш традиційному дизайну та надійній конструкції, яка вже добре вивчена на українському ринку. Однак, купуючи вживаний електромобіль, критично важливо знати його слабкі місця, особливо нюанси щодо батареї та підвіски.

Головні ризики

Nissan Leaf II (ZE1), що вийшов у 2017 році, став одним із найпопулярніших вживаних електромобілів на українському ринку. Модель пропонується переважно у версії з батареєю на 40 кВт-год та двигуном потужністю 110 кВт (150 к.с.).

Експерти зазначають, що популярність Leaf обумовлена перевіреною конструкцією та уніфікацією запчастин з кросоверами Nissan, що спрощує обслуговування.

Ключова особливість Leaf II, на яку слід звертати увагу, — відсутність системи примусового охолодження батареї. Ця конструктивна простота може призводити до ризику перегріву акумулятора, особливо при частому використанні швидкісних зарядних станцій, які не мають сертифікації.

Водночас за даними сервісних центрів, деградація батареї досить повільна: навіть після 36 000 км пробігу трирічні авто можуть зберігати до 96% початкової місткості.

На автомобілі, імпортовані зі США, гарантія виробника не діє. Натомість на європейські моделі гарантія на батарею зберігається протягом усіх 8 років з моменту випуску. Повна заміна акумулятора є рідкісним явищем (зазвичай після серйозних ДТП), але коштує дорого — близько 8000 доларів за оригінал. Виробник рекомендує замінювати батарею, якщо її залишкова місткість падає нижче 75%.

Обслуговування та ходова частина

Основні регламентні роботи включають лише щорічну заміну фільтра салону. Гальмівну рідину та оливу у редукторі необхідно міняти кожні 60 000 км (вартість послуги близько 2500 грн).

Конструкція підвіски Leaf уніфікована з популярними кросоверами Nissan. Це забезпечує наявність запчастин. Сайлентблоки та важелі передньої підвіски мають ресурс у діапазоні 80 000–120 000 км. Амортизатори задньої осі потребують заміни лише після 100 000 км.

Завдяки системі рекуперації, що бере на себе основне гальмівне навантаження, гальмівні колодки служать дуже довго — понад 100 000 км. Гальмівні диски більше схильні до корозії, ніж до зносу.