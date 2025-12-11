Видео
Україна
Видео

Как быстро заряжается электромобиль зимой — тест

Дата публикации 11 декабря 2025 15:20
Тест: как быстро заряжается электромобиль зимой
Зарядка электромобиля зимой. Фото: freepik.com

Испытания в Норвегии доказали, что разница между скоростью зарядки электромобилей летом и зимой становится минимальной благодаря новым технологиям. Модели с современной архитектурой способны пополнять запас энергии до 80% менее чем за 13 минут даже в холодную погоду.

Об этом сообщил Interia.

Зимний тест

В ходе тестирования в Винтербро под Осло (Норвегия), в условиях, приближенных к зимним, были проверены возможности новых моделей китайского бренда Xpeng. Результаты оказались рекордными для европейских условий реальной эксплуатации.

Абсолютным лидером стал кроссовер Xpeng G9. Электромобиль продемонстрировал пиковую мощность зарядки в 452 кВт. Это позволило пополнить заряд батареи от 10% до 80% всего за 12 минут и 45 секунд.

Высокие результаты показала еще одна модель бренда — Xpeng G6, которая достигла пиковой мощности в 402 кВт.

Полученные показатели свидетельствуют о существенном прогрессе в технологиях:

  • скорость зарядки выросла примерно на 40% по сравнению с предыдущим поколением аккумуляторов этого производителя;
  • ограничения мощности, характерные для зарядки в холодную погоду, в новых моделях включаются значительно позже, чем в старых конструкциях.

Были ли электромобили ошибкой для Европы

Водители назвали электромобили, которые они никогда не купят

Технологии против холода

Эксперты отмечают, что решающую роль в достижении таких результатов играет использование 800-вольтовой архитектуры (в отличие от распространенной 400-вольтовой). Именно системы с таким напряжением позволяют поддерживать высокую мощность даже при низких температурах и максимально использовать потенциал современных ультрабыстрых зарядных станций.

Результаты теста доказывают, что длительные остановки на зарядку уходят в прошлое. Время около 15 минут становится реальностью и для дальних путешествий в зимний период, что делает эксплуатацию электрокаров значительно комфортнее.

Норвегия авто зима автомобиль тест зарядка аккумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
