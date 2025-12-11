Тест: як швидко заряджається електромобіль взимку

Зарядка електромобіля взимку. Фото: freepik.com

Випробування у Норвегії довели, що різниця між швидкістю заряджання електромобілів влітку та взимку стає мінімальною завдяки новим технологіям. Моделі з сучасною архітектурою здатні поповнювати запас енергії до 80% менш ніж за 13 хвилин навіть у холодну погоду.

Про це повідомив Interia.

Зимовий тест

Під час тестування у Вінтербро під Осло (Норвегія), в умовах, наближених до зимових, було перевірено можливості нових моделей китайського бренду Xpeng. Результати виявилися рекордними для європейських умов реальної експлуатації.

Абсолютним лідером став кросовер Xpeng G9. Електромобіль продемонстрував пікову потужність заряджання у 452 кВт. Це дозволило поповнити заряд батареї від 10% до 80% всього за 12 хвилин й 45 секунд.

Високі результати показала ще одна модель бренду — Xpeng G6, яка досягла пікової потужності у 402 кВт.

Отримані показники свідчать про суттєвий прогрес у технологіях:

швидкість заряджання зросла приблизно на 40% порівняно з попереднім поколінням акумуляторів цього виробника;

обмеження потужності, характерні для зарядки в холодну погоду, в нових моделях вмикаються значно пізніше, ніж у старіших конструкціях.

Технології проти холоду

Експерти зазначають, що вирішальну роль у досягненні таких результатів відіграє використання 800-вольтової архітектури (на відміну від поширеної 400-вольтової). Саме системи з такою напругою дозволяють підтримувати високу потужність навіть за низьких температур і максимально використовувати потенціал сучасних ультрашвидких зарядних станцій.

Результати тесту доводять, що тривалі зупинки на заряджання йдуть у минуле. Час близько 15 хвилин стає реальністю і для дальніх подорожей у зимовий період, що робить експлуатацію електрокарів значно комфортнішою.