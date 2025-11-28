Чому електромобілі визнали помилкою для Європи

Електромобіль на паузі. Фото: freepik.com

Запланована на 2035 рік заборона на реєстрацію нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) у Євросоюзі опинилася під питанням через невідповідність амбітних планів ринковим реаліям. Повільні темпи зростання продажів електромобілів та критика з боку політиків та автогігантів змушують Брюссель переглянути стратегію, зокрема через тиск конкурентів з Китаю.

Про це повідомив Interia.

Критика звідусіль

Противники заборони активно висловлюють свою позицію. До них приєдналися провідні європейські політики, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також великі галузеві організації, такі як Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) та Німецька асоціація автомобільної промисловості (VDA).

Керівники найбільших європейських автомобільних концернів також виступають за відстрочку повного переходу на електрокари. Голови BMW Олівер Зіпсе та Stellantis Антоніо Філоса відкрито закликають до перенесення крайнього терміну з 2035 року.

Не виправдали очікувань

Хоча окремі компанії не відмовляються від загальної стратегії електрифікації, фактичні темпи переходу європейських водіїв на акумуляторні моделі значно відстають від первинних очікувань. За даними ACEA, наразі частка електромобілів у загальній структурі реєстрацій на європейському ринку досягла лише близько 16%.

Ці показники різко контрастують з амбітними цілями, які ще нещодавно ставили перед собою автогіганти.

Volkswagen прогнозував, що до 2030 року 70% його продажів в ЄС будуть електричними, тоді як зараз цей показник у Європі становить близько 19%.

прогнозував, що до 2030 року 70% його продажів в ЄС будуть електричними, тоді як зараз цей показник у Європі становить близько 19%. Stellantis планував, що до 2030 року всі його легкові автомобілі в Європі будуть електричними. На сьогодні частка електромобілів у реєстраціях концерну в ЄС становить лише 11,1%, і керівництво вже офіційно відмовилося від цих надто оптимістичних планів.

планував, що до 2030 року всі його легкові автомобілі в Європі будуть електричними. На сьогодні частка електромобілів у реєстраціях концерну в ЄС становить лише 11,1%, і керівництво вже офіційно відмовилося від цих надто оптимістичних планів. Volvo, що належить китайському концерну Geely, скоригувала свою мету: замість 100% електричних моделей до 2030 року вона тепер орієнтується на 90-100% "електрифікованих" автомобілів, що включає також плагін-гібриди.

Європейська комісія, усвідомлюючи розбіжності між планами та ринковою реальністю, 10 грудня має представити свій пакет нових рішень для європейського автопрому.