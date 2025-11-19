Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому електрокар насправді сильно втрачає запас ходу

Чому електрокар насправді сильно втрачає запас ходу

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 06:00
Оновлено: 20:07
Чому електрокар втрачає запас ходу: справжня причина
2025 Lucid Air Фото: motorandauto.com

Головною проблемою для водіїв електромобілів залишається запас ходу, позаяк реальні цифри на дорозі значно відрізняються від заявлених виробником. Серія випробувань показала, що основний чинник падіння ефективності —швидкість, яка спричиняє колосальну втрату енергії.

Про це повідомив Phonandroid.

Реклама
Читайте також:

Як втрачається енергія

Тестування, проведені в рамках дорожнього туру Eurocharge 2025, однозначно засвідчили, що швидкість руху має колосальний вплив на споживання енергії акумулятора.

Під час подорожей на швидкості 130 км/год усі електрокари, які проходили тест, втрачали в середньому 40% свого офіційного запасу ходу. Навіть новітні та технічно досконалі моделі Porsche Macan EV та Audi A6 e-tron Quattro демонстрували різке зниження ефективності при такому режимі руху.

Водночас, на другорядних дорогах з обмеженням швидкості 90 км/год ці ж автомобілі практично досягали показників, заявлених у циклі WLTP.

Також читайте:

Навіщо виробники навмисно обмежують запас ходу гібридів

Чому Hyundai забороняє водіям дрібний ремонт електрокарів

Вся правда про їзду електромобілем взимку

Результати випробувань

Транспортний засіб, який може проїхати 380 км при помірному режимі руху, на швидкості 130 км/год не зможе подолати більше 220 км. Додаткові фактори, такі як зустрічний вітер, а також вага пасажирів та вантажу, ще більше посилюють втрату ефективності.

Наприклад, у Німеччині, де існують необмежені ділянки автомагістралей, водії змушені робити часті незаплановані зупинки для підзарядки. Це явище характерне для електромобілів усіх брендів, навіть тих, які відомі своєю ефективністю — Tesla, BYD та BMW.

Важливу роль відіграє електрична архітектура транспортних засобів. Наприклад, Lucid Air, оснащені 800-вольтовими системами, здатні досягати запасу ходу понад 800 км при стабільному русі зі швидкістю 110 км/год.

Натомість, автомобілі з традиційною 400-вольтовою архітектурою, наприклад, BMW i5, відчувають значні труднощі з підтриманням високої енергоефективності при швидкій їзді.

Для водіїв, які регулярно здійснюють поїздки на далекі відстані та прагнуть уникнути частих зупинок для підзарядки, існує лише одне ефективне рішення: уповільнити рух.

авто електрокари автомобіль тест електромобіль випробовування акумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації