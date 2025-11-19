Чому електрокар втрачає запас ходу: справжня причина

2025 Lucid Air Фото: motorandauto.com

Головною проблемою для водіїв електромобілів залишається запас ходу, позаяк реальні цифри на дорозі значно відрізняються від заявлених виробником. Серія випробувань показала, що основний чинник падіння ефективності —швидкість, яка спричиняє колосальну втрату енергії.

Про це повідомив Phonandroid.

Реклама

Читайте також:

Як втрачається енергія

Тестування, проведені в рамках дорожнього туру Eurocharge 2025, однозначно засвідчили, що швидкість руху має колосальний вплив на споживання енергії акумулятора.

Під час подорожей на швидкості 130 км/год усі електрокари, які проходили тест, втрачали в середньому 40% свого офіційного запасу ходу. Навіть новітні та технічно досконалі моделі Porsche Macan EV та Audi A6 e-tron Quattro демонстрували різке зниження ефективності при такому режимі руху.

Водночас, на другорядних дорогах з обмеженням швидкості 90 км/год ці ж автомобілі практично досягали показників, заявлених у циклі WLTP.

Також читайте:

Навіщо виробники навмисно обмежують запас ходу гібридів

Чому Hyundai забороняє водіям дрібний ремонт електрокарів

Вся правда про їзду електромобілем взимку

Результати випробувань

Транспортний засіб, який може проїхати 380 км при помірному режимі руху, на швидкості 130 км/год не зможе подолати більше 220 км. Додаткові фактори, такі як зустрічний вітер, а також вага пасажирів та вантажу, ще більше посилюють втрату ефективності.

Наприклад, у Німеччині, де існують необмежені ділянки автомагістралей, водії змушені робити часті незаплановані зупинки для підзарядки. Це явище характерне для електромобілів усіх брендів, навіть тих, які відомі своєю ефективністю — Tesla, BYD та BMW.

Важливу роль відіграє електрична архітектура транспортних засобів. Наприклад, Lucid Air, оснащені 800-вольтовими системами, здатні досягати запасу ходу понад 800 км при стабільному русі зі швидкістю 110 км/год.

Натомість, автомобілі з традиційною 400-вольтовою архітектурою, наприклад, BMW i5, відчувають значні труднощі з підтриманням високої енергоефективності при швидкій їзді.

Для водіїв, які регулярно здійснюють поїздки на далекі відстані та прагнуть уникнути частих зупинок для підзарядки, існує лише одне ефективне рішення: уповільнити рух.