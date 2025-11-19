Почему электрокар теряет запас хода: настоящая причина

Почему электрокар на самом деле сильно теряет запас хода
Главной проблемой для водителей электромобилей остается запас хода, так как реальные цифры на дороге значительно отличаются от заявленных производителем. Серия испытаний показала, что основной фактор падения эффективности — скорость, которая вызывает колоссальную потерю энергии.
Об этом сообщил Phonandroid.
Как теряется энергия
Тестирования, проведенные в рамках дорожного тура Eurocharge 2025, однозначно показали, что искорость движения оказывает колоссальное влияние на потребление энергии аккумулятора.
Во время путешествий на скорости 130 км/ч все электрокары, которые проходили тест, теряли в среднем 40% своего официального запаса хода. Даже новейшие и технически совершенные модели Porsche Macan EV и Audi A6 e-tron Quattro демонстрировали резкое снижение эффективности при таком режиме движения.
В то же время, на второстепенных дорогах с ограничением скорости 90 км/ч эти же автомобили практически достигали показателей, заявленных в цикле WLTP.
Также читайте:
Зачем производители намеренно ограничивают запас хода гибридов
Почему Hyundai запрещает водителям мелкий ремонт электрокаров
Вся правда о езде на электромобиле зимой
Результаты испытаний
Транспортное средство, которое может проехать 380 км при умеренном режиме движения, на скорости 130 км/ч не сможет преодолеть более 220 км. Дополнительные факторы, такие как встречный ветер, а также вес пассажиров и груза, еще больше усиливают потерю эффективности.
Например, в Германии, где существуют неограниченные участки автомагистралей, водители вынуждены делать частые незапланированные остановки для подзарядки. Это явление характерно для электромобилей всех брендов, даже тех, которые известны своей эффективностью — Tesla, BYD и BMW.
Важную роль играет электрическая архитектура транспортных средств. Например, Lucid Air, оснащенные 800-вольтовыми системами, способны достигать запаса хода более 800 км при стабильном движении со скоростью 110 км/ч.
Зато автомобили с традиционной 400-вольтовой архитектурой, например, BMW i5, испытывают значительные трудности с поддержанием высокой энергоэффективности при быстрой езде.
Для водителей, которые регулярно совершают поездки на дальние расстояния и стремятся избежать частых остановок для подзарядки, существует только одно эффективное решение: замедлить движение.
Читайте Новини.LIVE!