Почему электрокар теряет запас хода: настоящая причина

2025 Lucid Air Фото: motorandauto.com

Главной проблемой для водителей электромобилей остается запас хода, так как реальные цифры на дороге значительно отличаются от заявленных производителем. Серия испытаний показала, что основной фактор падения эффективности — скорость, которая вызывает колоссальную потерю энергии.

Об этом сообщил Phonandroid.

Реклама

Читайте также:

Как теряется энергия

Тестирования, проведенные в рамках дорожного тура Eurocharge 2025, однозначно показали, что искорость движения оказывает колоссальное влияние на потребление энергии аккумулятора.

Во время путешествий на скорости 130 км/ч все электрокары, которые проходили тест, теряли в среднем 40% своего официального запаса хода. Даже новейшие и технически совершенные модели Porsche Macan EV и Audi A6 e-tron Quattro демонстрировали резкое снижение эффективности при таком режиме движения.

В то же время, на второстепенных дорогах с ограничением скорости 90 км/ч эти же автомобили практически достигали показателей, заявленных в цикле WLTP.

Также читайте:

Зачем производители намеренно ограничивают запас хода гибридов

Почему Hyundai запрещает водителям мелкий ремонт электрокаров

Вся правда о езде на электромобиле зимой

Результаты испытаний

Транспортное средство, которое может проехать 380 км при умеренном режиме движения, на скорости 130 км/ч не сможет преодолеть более 220 км. Дополнительные факторы, такие как встречный ветер, а также вес пассажиров и груза, еще больше усиливают потерю эффективности.

Например, в Германии, где существуют неограниченные участки автомагистралей, водители вынуждены делать частые незапланированные остановки для подзарядки. Это явление характерно для электромобилей всех брендов, даже тех, которые известны своей эффективностью — Tesla, BYD и BMW.

Важную роль играет электрическая архитектура транспортных средств. Например, Lucid Air, оснащенные 800-вольтовыми системами, способны достигать запаса хода более 800 км при стабильном движении со скоростью 110 км/ч.

Зато автомобили с традиционной 400-вольтовой архитектурой, например, BMW i5, испытывают значительные трудности с поддержанием высокой энергоэффективности при быстрой езде.

Для водителей, которые регулярно совершают поездки на дальние расстояния и стремятся избежать частых остановок для подзарядки, существует только одно эффективное решение: замедлить движение.