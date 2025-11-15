Видео
Україна
Видео

Почему Hyundai запрещает водителям мелкий ремонт электрокаров

Дата публикации 15 ноября 2025 17:35
обновлено: 16:39
Как Hyundai запрещает водителям мелкий ремонт электрокаров
2025 Hyundai Ioniq N Фото: caranddriver.com

История владельца Hyundai Ioniq 5 N, который не смог самостоятельно заменить тормозные колодки, снова обострила дискуссию о праве на ремонт. Оказалось, что даже обычное техническое обслуживание теперь заблокировано программным обеспечением и требует дорогостоящего специального оборудования.

Об этом сообщил Ionity.

Электронный барьер

Владелец электромобиля Hyundai Ioniq 5 N столкнулся с неожиданной проблемой при попытке самостоятельной замены тормозных колодок: программное обеспечение автомобиля заблокировало доступ к этой простой функции.

Суть проблемы заключается в том, что ПО автомобиля не позволяет отсоединить электронный стояночный тормоз без использования специального диагностического инструмента. Без этой операции установить новые колодки физически невозможно. Кроме того, после замены система требует калибровки, чтобы электромотор корректно регулировал движение колодок.

Дорогая авторизация

Чтобы выполнить эту базовую операцию, владельцу пришлось пойти на значительные расходы и сложности.

  • Он был вынужден купить специальный адаптер стоимостью более 2 000 долларов и оформить платную подписку на официальное программное обеспечение Hyundai.
  • Даже после этого, программа, которая работает только на Windows и требует постоянного подключения к интернету, отказала в авторизации. Сервис NASTF (National Automotive Service Task Force) заблокировал пользователя, мотивируя это тем, что "домашние мастера не имеют права доступа" без регистрации бизнеса и наличия налогового номера компании.

Дилерский эксклюзив

Владелец обнаружил, что дилеры Hyundai используют совсем другое, более удобное Android-приложение, которое недоступно обычным автолюбителям. В результате такая простая и жизненно необходимая процедура, как замена тормозных колодок, искусственно превращена в сложную, дорогостоящую операцию, доступную только сертифицированным техникам.

Ситуация вызвала волну возмущения автолюбителей, так как она касается не модернизации электроники, а базового элемента безопасности. Если эта информация подтвердится, Hyundai рискует столкнуться с потерей доверия.

Компания пообещала разобраться в ситуации, но этот скандал иллюстрирует, насколько сложным и закрытым может стать обычный ремонт современного электрокара.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
