Чому Hyundai забороняє водіям дрібний ремонт електрокарів

Дата публікації: 15 листопада 2025 17:35
Оновлено: 16:39
Як Hyundai забороняє водіям дрібний ремонт електрокарів
2025 Hyundai Ioniq N Фото: caranddriver.com

Історія власника Hyundai Ioniq 5 N, який не зміг самостійно замінити гальмівні колодки, знову загострила дискусію про право на ремонт. Виявилося, що навіть звичайне технічне обслуговування тепер заблоковане програмним забезпеченням та вимагає дорогого спеціального обладнання.

Про це повідомив Ionity.

Електронний бар'єр

Власник електромобіля Hyundai Ioniq 5 N зіткнувся з несподіваною проблемою під час спроби самостійної заміни гальмівних колодок: програмне забезпечення автомобіля заблокувало доступ до цієї простої функції.

Суть проблеми полягає в тому, що ПЗ автомобіля не дозволяє від'єднати електронне стоянкове гальмо без використання спеціального діагностичного інструмента. Без цієї операції встановити нові колодки фізично неможливо. Крім того, після заміни система вимагає калібрування, щоб електромотор коректно регулював рух колодок.

Дорога авторизація

Щоб виконати цю базову операцію, власнику довелося піти на значні витрати та складнощі.

  • Він був змушений купити спеціальний адаптер вартістю понад 2 000 доларів та оформити платну підписку на офіційне програмне забезпечення Hyundai.
  • Навіть після цього, програма, яка працює лише на Windows та вимагає постійного підключення до інтернету, відмовила в авторизації. Сервіс NASTF (National Automotive Service Task Force) заблокував користувача, мотивуючи це тим, що "домашні майстри не мають права доступу" без реєстрації бізнесу та наявності податкового номера компанії.

Дилерський ексклюзив

Власник виявив, що дилери Hyundai використовують зовсім інший, зручніший Android-додаток, який недоступний звичайним автолюбителям. У результаті така проста та життєво необхідна процедура, як заміна гальмівних колодок, штучно перетворена на складну, дорогу операцію, доступну лише сертифікованим технікам.

Ситуація викликала хвилю обурення автолюбителів, позаяк вона стосується не модернізації електроніки, а базового елемента безпеки. Якщо ця інформація підтвердиться, Hyundai ризикує зіткнутися з втратою довіри.

Компанія пообіцяла розібратися в ситуації, але цей скандал ілюструє, наскільки складним та закритим може стати звичайний ремонт сучасного електрокара.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
