Названі електромобілі, які не хочуть купувати водії

Опитування Global EV Alliance, яке охопило понад 26 000 власників електромобілів у 30 країнах, показало, що велика частина водіїв свідомо уникає придбання електрокарів з певних політичних мотивів. Тому найбільш небажаним брендом серед респондентів стала Tesla, а Китай був названий країною, від продукції з якої покупці прагнуть дистанціюватись.

Про це повідомив Ionity.

Головними бар’єрами для переходу на електромобілі 77% опитаних назвали вплив міфів про електрокари, 58% вважають надто високою початкову ціну, а 32% говорять про нестачу зарядних станцій.

Tesla як бренд є небажаним для 41% користувачів. Цей показник вражає, адже саме ця компанія створила сучасний масовий електромобіль. Китай як країну походження не підтримують 12% опитаних, а 5% уникають американських електрокарів.

Опитування виявило регіональні відмінності. У США, Німеччині, Великій Британії, Австралії та Норвегії понад 45% власників EV готові уникати Tesla. Водночас в Індії та Угорщині цей показник становить відповідно лише 2% та 6%.

Китайський автомобіль

Рівень відторгнення або небажання купувати авто, вироблені в Китаї, значно варіюється залежно від конкретного національного ринку. У таких країнах, як Італія та Польща, частка покупців, які твердо схиляються до відмови від придбання китайського електромобіля становить лише 2%.

Цей показник різко контрастує з ситуацією в Литві, де частка тих, хто висловлює однозначне небажання купувати китайський EV, сягає значних 43%. Така величезна різниця вказує на глибокі культурні, економічні або, що важливіше, політичні розбіжності у сприйнятті країни-виробника.