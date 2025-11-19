Toyota робить акумулятори, які переживуть свої електромобілі

Toyota Century Фото: topgear.com

Toyota планує представити твердотільні акумулятори до 2028 року, які мають революціонізувати електромобільність, пропонуючи небувалу довговічність та запас ходу. Ця технологія може забезпечити термін служби до чотирьох десятиліть, роблячи батарею здатною пережити сам автомобіль.

Про це повідомив Auto Swiat.

Обіцяють революцію

Компанія Toyota оголосила про намір впровадити твердотільні акумулятори (solid-state batteries, SSB) у свої автомобілі до 2027–2028 років, що має стати революцією в електромобільності.

Згідно з останніми повідомленнями, нові батареї можуть прослужити до чотирьох десятиліть, що у чотири рази довше, ніж типові літій-іонні батареї. При тому, що SSB знатна забезпечити запас ходу понад 1000 км на одному заряді. Крім того, вони будуть меншими, легшими, безпечнішими та матимуть вищу щільність енергії.

Які переваги SSB

Твердотільний акумулятор. Фото: sustainabilityenvironment.com

Твердотільні акумулятори замінюють традиційні легкозаймисті рідкі електроліти на твердотільні еквіваленти, що підвищує безпеку та зменшує ризик перегріву. Це також забезпечує швидшу зарядку та значно довший термін служби.

Хоча спочатку технологія буде дорогою, Toyota наголошує, що SSB можуть служити довше, ніж самі транспортні засоби. Це дозволить використовувати акумулятори повторно, навіть у двох чи трьох автомобілях, що робить високі початкові витрати вигідними у довгостроковій перспективі. У той час як традиційні батареї зберігають 90% місткості близько 10 років, SSB підтримуватимуть цей рівень до 40 років.

Toyota співпрацює з Sumitomo Metal Mining для масового виробництва надзвичайно міцних катодних матеріалів, а також з Idemitsu Kosan для розробки сульфіду літію — ключової сировини. Ця співпраця є частиною стратегії Японії щодо забезпечення власного ланцюга поставок. Очікується, що перші моделі з SSB з'являться в преміум-сегменті (Lexus, Century), перш ніж технологія потрапить до масових авто.