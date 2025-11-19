Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Нові акумулятори Toyota переживуть свої електромобілі

Нові акумулятори Toyota переживуть свої електромобілі

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 20:40
Оновлено: 16:35
Toyota робить акумулятори, які переживуть свої електромобілі
Toyota Century Фото: topgear.com

Toyota планує представити твердотільні акумулятори до 2028 року, які мають революціонізувати електромобільність, пропонуючи небувалу довговічність та запас ходу. Ця технологія може забезпечити термін служби до чотирьох десятиліть, роблячи батарею здатною пережити сам автомобіль.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Обіцяють революцію

Компанія Toyota оголосила про намір впровадити твердотільні акумулятори (solid-state batteries, SSB) у свої автомобілі до 2027–2028 років, що має стати революцією в електромобільності.

Згідно з останніми повідомленнями, нові батареї можуть прослужити до чотирьох десятиліть, що у чотири рази довше, ніж типові літій-іонні батареї. При тому, що SSB знатна забезпечити запас ходу понад 1000 км на одному заряді. Крім того, вони будуть меншими, легшими, безпечнішими та матимуть вищу щільність енергії.

Також читайте:

Як водію подовжити термін служби батареї електрокара на 40%

Чому електромобіль насправді сильно втрачає запас ходу

Це електричне авто повністю заряджається за 99 секунд

Які переваги SSB

SSB
Твердотільний акумулятор. Фото: sustainabilityenvironment.com

Твердотільні акумулятори замінюють традиційні легкозаймисті рідкі електроліти на твердотільні еквіваленти, що підвищує безпеку та зменшує ризик перегріву. Це також забезпечує швидшу зарядку та значно довший термін служби.

Хоча спочатку технологія буде дорогою, Toyota наголошує, що SSB можуть служити довше, ніж самі транспортні засоби. Це дозволить використовувати акумулятори повторно, навіть у двох чи трьох автомобілях, що робить високі початкові витрати вигідними у довгостроковій перспективі. У той час як традиційні батареї зберігають 90% місткості близько 10 років, SSB підтримуватимуть цей рівень до 40 років.

Toyota співпрацює з Sumitomo Metal Mining для масового виробництва надзвичайно міцних катодних матеріалів, а також з Idemitsu Kosan для розробки сульфіду літію — ключової сировини. Ця співпраця є частиною стратегії Японії щодо забезпечення власного ланцюга поставок. Очікується, що перші моделі з SSB з'являться в преміум-сегменті (Lexus, Century), перш ніж технологія потрапить до масових авто.

авто електрокари автомобіль батарея електромобіль Toyota акумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації