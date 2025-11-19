Toyota делает аккумуляторы, которые переживут свои электромобили

Новые аккумуляторы Toyota переживут свои электромобили
Toyota планирует представить твердотельные аккумуляторы к 2028 году, которые должны революционизировать электромобильность, предлагая небывалую долговечность и запас хода. Эта технология может обеспечить срок службы до четырех десятилетий, делая батарею способной пережить сам автомобиль.
Обещают революцию
Компания Toyota объявила о намерении внедрить твердотельные аккумуляторы (solid-state batteries, SSB) в свои автомобили к 2027-2028 годам, что должно стать революцией в электромобильности.
Согласно последним сообщениям, новые батареи могут прослужить до четырех десятилетий, что в четыре раза дольше, чем типичные литий-ионные батареи. При том, что SSB знатна обеспечить запас хода более 1000 км на одном заряде. Кроме того, они будут меньше, легче, безопаснее и будут иметь более высокую плотность энергии.
Какие преимущества SSB
Твердотельные аккумуляторы заменяют традиционные легковоспламеняющиеся жидкие электролиты на твердотельные эквиваленты, что повышает безопасность и уменьшает риск перегрева. Это также обеспечивает более быструю зарядку и значительно более долгий срок службы.
Хотя сначала технология будет дорогой, Toyota отмечает, что SSB могут служить дольше, чем сами транспортные средства. Это позволит использовать аккумуляторы повторно, даже в двух или трех автомобилях, что делает высокие начальные затраты выгодными в долгосрочной перспективе. В то время как традиционные батареи сохраняют 90% емкости около 10 лет, SSB будут поддерживать этот уровень до 40 лет.
Toyota сотрудничает с Sumitomo Metal Mining для массового производства чрезвычайно прочных катодных материалов, а также с Idemitsu Kosan для разработки сульфида лития — ключевого сырья. Это сотрудничество является частью стратегии Японии по обеспечению собственной цепи поставок. Ожидается, что первые модели с SSB появятся в премиум-сегменте (Lexus, Century), прежде чем технология попадет в массовые авто.
