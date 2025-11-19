Видео
Видео

Главная Авто Новые аккумуляторы Toyota переживут свои электромобили

Новые аккумуляторы Toyota переживут свои электромобили

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 20:40
обновлено: 16:35
Toyota делает аккумуляторы, которые переживут свои электромобили
Toyota Century Фото: topgear.com

Toyota планирует представить твердотельные аккумуляторы к 2028 году, которые должны революционизировать электромобильность, предлагая небывалую долговечность и запас хода. Эта технология может обеспечить срок службы до четырех десятилетий, делая батарею способной пережить сам автомобиль.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Обещают революцию

Компания Toyota объявила о намерении внедрить твердотельные аккумуляторы (solid-state batteries, SSB) в свои автомобили к 2027-2028 годам, что должно стать революцией в электромобильности.

Согласно последним сообщениям, новые батареи могут прослужить до четырех десятилетий, что в четыре раза дольше, чем типичные литий-ионные батареи. При том, что SSB знатна обеспечить запас хода более 1000 км на одном заряде. Кроме того, они будут меньше, легче, безопаснее и будут иметь более высокую плотность энергии.

Какие преимущества SSB

SSB
Твердотельный аккумулятор. Фото: sustainabilityenvironment.com

Твердотельные аккумуляторы заменяют традиционные легковоспламеняющиеся жидкие электролиты на твердотельные эквиваленты, что повышает безопасность и уменьшает риск перегрева. Это также обеспечивает более быструю зарядку и значительно более долгий срок службы.

Хотя сначала технология будет дорогой, Toyota отмечает, что SSB могут служить дольше, чем сами транспортные средства. Это позволит использовать аккумуляторы повторно, даже в двух или трех автомобилях, что делает высокие начальные затраты выгодными в долгосрочной перспективе. В то время как традиционные батареи сохраняют 90% емкости около 10 лет, SSB будут поддерживать этот уровень до 40 лет.

Toyota сотрудничает с Sumitomo Metal Mining для массового производства чрезвычайно прочных катодных материалов, а также с Idemitsu Kosan для разработки сульфида лития — ключевого сырья. Это сотрудничество является частью стратегии Японии по обеспечению собственной цепи поставок. Ожидается, что первые модели с SSB появятся в премиум-сегменте (Lexus, Century), прежде чем технология попадет в массовые авто.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
