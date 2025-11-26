Названы электромобили, которые не хотят покупать водители

Электромобили Tesla. Фото: topspeed.com

Опрос Global EV Alliance, который охватил более 26 000 владельцев электромобилей в 30 странах, показал, что большая часть водителей сознательно избегает приобретения электрокаров по определенным политическим мотивам. Поэтому самым нежелательным брендом среди респондентов стала Tesla, а Китай был назван страной, от продукции из которой покупатели стремятся дистанцироваться.

Лояльность водителей

Главными барьерами для перехода на электромобили 77% опрошенных назвали влияние мифов об электрокарах, 58% считают слишком высокой начальную цену, а 32% говорят о недостатке зарядных станций.

Tesla как бренд является нежелательным для 41% пользователей. Этот показатель впечатляет, ведь именно эта компания создала современный массовый электромобиль. Китай как страну происхождения не поддерживают 12% опрошенных, а 5% избегают американских электрокаров.

Опрос выявил региональные различия. В США, Германии, Великобритании, Австралии и Норвегии более 45% владельцев EV готовы избегать Tesla. В то же время в Индии и Венгрии этот показатель составляет соответственно лишь 2% и 6%.

Китайский автомобиль

Уровень отторжения или нежелания покупать авто, произведенные в Китае, значительно варьируется в зависимости от конкретного национального рынка. В таких странах, как Италия и Польша, доля покупателей, которые твердо склоняются к отказу от приобретения китайского электромобиля составляет лишь 2%.

Этот показатель резко контрастирует с ситуацией в Литве, где доля тех, кто выражает однозначное нежелание покупать китайский EV, достигает внушительных 43%. Такая огромная разница указывает на глубокие культурные, экономические или, что важнее, политические различия в восприятии страны-производителя.