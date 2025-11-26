Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Водители назвали электромобили, которые они никогда не купят

Водители назвали электромобили, которые они никогда не купят

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 15:20
обновлено: 13:07
Названы электромобили, которые не хотят покупать водители
Электромобили Tesla. Фото: topspeed.com

Опрос Global EV Alliance, который охватил более 26 000 владельцев электромобилей в 30 странах, показал, что большая часть водителей сознательно избегает приобретения электрокаров по определенным политическим мотивам. Поэтому самым нежелательным брендом среди респондентов стала Tesla, а Китай был назван страной, от продукции из которой покупатели стремятся дистанцироваться.

Об этом сообщил Ionity.

Реклама
Читайте также:

Лояльность водителей

Главными барьерами для перехода на электромобили 77% опрошенных назвали влияние мифов об электрокарах, 58% считают слишком высокой начальную цену, а 32% говорят о недостатке зарядных станций.

Tesla как бренд является нежелательным для 41% пользователей. Этот показатель впечатляет, ведь именно эта компания создала современный массовый электромобиль. Китай как страну происхождения не поддерживают 12% опрошенных, а 5% избегают американских электрокаров.

Опрос выявил региональные различия. В США, Германии, Великобритании, Австралии и Норвегии более 45% владельцев EV готовы избегать Tesla. В то же время в Индии и Венгрии этот показатель составляет соответственно лишь 2% и 6%.

Также читайте:

Какая батарея на подержанных Tesla Model 3 самая долговечная

Новые аккумуляторы Toyota переживут свои электромобили

Вся правда о езде на электромобиле зимой

Китайский автомобиль

Уровень отторжения или нежелания покупать авто, произведенные в Китае, значительно варьируется в зависимости от конкретного национального рынка. В таких странах, как Италия и Польша, доля покупателей, которые твердо склоняются к отказу от приобретения китайского электромобиля составляет лишь 2%.

Этот показатель резко контрастирует с ситуацией в Литве, где доля тех, кто выражает однозначное нежелание покупать китайский EV, достигает внушительных 43%. Такая огромная разница указывает на глубокие культурные, экономические или, что важнее, политические различия в восприятии страны-производителя.

США Китай Tesla авто электрокары автомобиль електромобиль известные бренды
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации