Главная Авто Были ли электромобили ошибкой для Европы

Были ли электромобили ошибкой для Европы

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 15:20
Почему электромобили признали ошибкой для Европы
Электромобиль на паузе. Фото: freepik.com

Запланированный на 2035 год запрет на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Евросоюзе оказался под вопросом из-за несоответствия амбициозных планов рыночным реалиям. Медленные темпы роста продаж электромобилей и критика со стороны политиков и автогигантов заставляют Брюссель пересмотреть стратегию, в частности из-за давления конкурентов из Китая.

Об этом сообщил Interia.

Критика отовсюду

Противники запрета активно высказывают свою позицию. К ним присоединились ведущие европейские политики, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, а также крупные отраслевые организации, такие как Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) и Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA).

Руководители крупнейших европейских автомобильных концернов также выступают за отсрочку полного перехода на электрокары. Главы BMW Оливер Зипсе и Stellantis Антонио Филоса открыто призывают к переносу крайнего срока с 2035 года.

Также читайте:

Не оправдали ожиданий

Хотя отдельные компании не отказываются от общей стратегии электрификации, фактические темпы перехода европейских водителей на аккумуляторные модели значительно отстают от первоначальных ожиданий. По данным ACEA, сейчас доля электромобилей в общей структуре регистраций на европейском рынке достигла лишь около 16%.

Эти показатели резко контрастируют с амбициозными целями, которые еще недавно ставили перед собой автогиганты.

  • Volkswagen прогнозировал, что к 2030 году 70% его продаж в ЕС будут электрическими, тогда как сейчас этот показатель в Европе составляет около 19%.
  • Stellantis планировал, что к 2030 году все его легковые автомобили в Европе будут электрическими. На сегодня доля электромобилей в регистрациях концерна в ЕС составляет лишь 11,1%, и руководство уже официально отказалось от этих слишком оптимистичных планов.
  • Volvo, принадлежащая китайскому концерну Geely, скорректировала свою цель: вместо 100% электрических моделей к 2030 году она теперь ориентируется на 90-100% "электрифицированных" автомобилей, что включает также плагин-гибриды.

Европейская комиссия, осознавая расхождения между планами и рыночной реальностью, 10 декабря должна представить свой пакет новых решений для европейского автопрома.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
