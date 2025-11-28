Почему электромобили признали ошибкой для Европы

Электромобиль на паузе. Фото: freepik.com

Запланированный на 2035 год запрет на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Евросоюзе оказался под вопросом из-за несоответствия амбициозных планов рыночным реалиям. Медленные темпы роста продаж электромобилей и критика со стороны политиков и автогигантов заставляют Брюссель пересмотреть стратегию, в частности из-за давления конкурентов из Китая.

Об этом сообщил Interia.

Критика отовсюду

Противники запрета активно высказывают свою позицию. К ним присоединились ведущие европейские политики, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, а также крупные отраслевые организации, такие как Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) и Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA).

Руководители крупнейших европейских автомобильных концернов также выступают за отсрочку полного перехода на электрокары. Главы BMW Оливер Зипсе и Stellantis Антонио Филоса открыто призывают к переносу крайнего срока с 2035 года.

Не оправдали ожиданий

Хотя отдельные компании не отказываются от общей стратегии электрификации, фактические темпы перехода европейских водителей на аккумуляторные модели значительно отстают от первоначальных ожиданий. По данным ACEA, сейчас доля электромобилей в общей структуре регистраций на европейском рынке достигла лишь около 16%.

Эти показатели резко контрастируют с амбициозными целями, которые еще недавно ставили перед собой автогиганты.

Volkswagen прогнозировал, что к 2030 году 70% его продаж в ЕС будут электрическими, тогда как сейчас этот показатель в Европе составляет около 19%.

прогнозировал, что к 2030 году 70% его продаж в ЕС будут электрическими, тогда как сейчас этот показатель в Европе составляет около 19%. Stellantis планировал, что к 2030 году все его легковые автомобили в Европе будут электрическими. На сегодня доля электромобилей в регистрациях концерна в ЕС составляет лишь 11,1%, и руководство уже официально отказалось от этих слишком оптимистичных планов.

планировал, что к 2030 году все его легковые автомобили в Европе будут электрическими. На сегодня доля электромобилей в регистрациях концерна в ЕС составляет лишь 11,1%, и руководство уже официально отказалось от этих слишком оптимистичных планов. Volvo, принадлежащая китайскому концерну Geely, скорректировала свою цель: вместо 100% электрических моделей к 2030 году она теперь ориентируется на 90-100% "электрифицированных" автомобилей, что включает также плагин-гибриды.

Европейская комиссия, осознавая расхождения между планами и рыночной реальностью, 10 декабря должна представить свой пакет новых решений для европейского автопрома.