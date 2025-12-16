Какое авто лучше приспособлено для зимы

Электромобиль на заснеженной дороге. Фото: topspeed.com

Производители электромобилей прилагают значительные усилия для минимизации недостатков по сравнению с обычными машинами, однако зима остается сложным периодом для любого транспорта. Холодный сезон становится своеобразным индикатором того, какой тип авто демонстрирует лучшую приспособленность к сложным погодным условиям.

Эффективность электромобилей

Существует три ключевых фактора, затрудняющих эксплуатацию электротранспорта в мороз. Прежде всего падает емкость аккумулятора: литий-ионные батареи при низких температурах не способны накапливать столько энергии, как и в теплую погоду. Также замедляется процесс зарядки из-за торможения электрохимических процессов, что ограничивает способность батареи принимать ток. Кроме того, растет общее энергопотребление, ведь электрокару нужна дополнительная энергия на обогрев салона, стекол и дворников, что для ограниченного запаса батареи является критической нагрузкой.

Влияние холода становится ощутимым уже при температуре около -10 °C. Когда столбик термометра опускается до -15 °C, запас хода может сократиться на 20-25% даже без учета затрат на отопление. При морозах ниже -20 °C существует риск, что автомобиль, простоявший ночь на улице, вовсе не запустится из-за недостаточного тока от охлажденной батареи.

При этом ситуация не является критической: во время работы и зарядки аккумуляторы выделяют тепло. Поэтому транспортное средство, ночевавшее в гараже или подключенное к сети перед поездкой, обычно стартует без осложнений и уверенно держится на ходу.

Проблема пробега и комфорта

Реальный пробег на одном заряде зимой сокращается примерно на треть или даже наполовину. Причиной является комплекс факторов: падение емкости батареи, увеличенное потребление энергии системами авто и работа обогревателя.

Это заставляет водителей искать компромиссы. Чтобы сэкономить заряд, салон часто прогревают еще во время зарядки от сети. В движении многие владельцы ограничивают комфорт, используя тепло преимущественно для обдува окон для сохранения обзора, а не для полноценного обогрева салона.

Преимущества ДВС

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в холодное время года демонстрируют большую стабильность.

Запас хода практически не зависит от температуры, что делает дальние поездки менее проблемными.

Отсутствует критическая зависимость от зарядной инфраструктуры, а процесс заправки топливом занимает минимум времени даже в мороз.

Климатическая система использует избыточное тепло от двигателя, позволяя не экономить на комфорте водителя и пассажиров.

Зимние условия действительно усиливают недостатки электрокаров. Несмотря на это, тысячи водителей успешно пользуются электрическими машинами круглый год, хотя в морозный период это требует более тщательного планирования маршрутов и определенной экономии энергоресурсов.