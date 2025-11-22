Сколько батарей электромобилей на самом деле нуждаются в замене

Ремонт электромобиля. Фото: car-o-liner.com

Новое исследование сервиса Recurrent демонстрирует, что необходимость полной замены батареи в электромобилях случается очень редко, чаще всего из-за единичных производственных дефектов. Современные технологии значительно усовершенствованы, что делает аккумуляторы надежнее с каждым годом.

Об этом сообщил Ionity.

Реклама

Читайте также:

Процент падает

Директор по аналитике Recurrent Лиз Найман объяснила, что необходимость полной замены батареи случается редко, и большинство электромобилей работают стабильно. Она делает такие выводы благодаря отслеживанию состояния тяговых батарей с использованием телематических данных тысяч электромобилей.

Аналитики Recurrent обнаружили, что менее 4% авто получили новый аккумулятор. Эта статистика не учитывает массовые отзывы моделей (Chevrolet Bolt и Hyundai Kona) и касается только случаев, связанных со старением или случайными повреждениями.

Распределение по поколениям электромобилей показывает, что первые модели, как Nissan Leaf (2011-2016), имели самый высокий уровень замен — 8,5%. Это было вызвано упрощенной конструкцией и отсутствием сложных систем охлаждения.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Во втором поколении (Chevrolet Bolt, ранние Tesla Model 3) уровень замен снизился до 2%. В моделях, выпущенных с 2022 года, доля замененных батарей упала до 0,3%. Почти все эти случаи связаны исключительно с дефектами производства, а не с износом от пробега.

Также читайте:

Сколько стоит замена аккумулятора Tesla

В каких электромобилях самая дешевая замена аккумулятора

Почему электрокары скоро станут дешевле ДВС

Перспективы долговечности

Новые электромобили демонстрируют лучшие результаты благодаря инвестициям производителей в системы терморегуляции. Современные модели поддерживают оптимальный температурный режим батареи, автоматически подогревая или охлаждая ее во время прокладки маршрута к зарядной станции, что значительно продлевает срок службы.

По мнению Recurrent, современные аккумуляторы должны работать без существенных проблем не менее пятнадцати лет. На случай ранних дефектов существует базовая гарантия, которая обычно составляет восемь лет или 160 000 км пробега и покрывает потерю 30% емкости.

При этом за последнее десятилетие стоимость изготовления батарей упала в разы. Ожидается, что через пять-десять лет замена аккумулятора станет обычным и значительно более дешевым сервисным процессом.