Як часто насправді міняють батареї електромобілів

Як часто насправді міняють батареї електромобілів

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 01:20
Оновлено: 22:26
Скільки батарей електромобілів насправді потребують заміни
Ремонт електромобіля. Фото: car-o-liner.com

Нове дослідження сервісу Recurrent демонструє, що необхідність повної заміни батареї в електромобілях трапляється дуже рідко, найчастіше через поодинокі виробничі дефекти. Сучасні технології значно вдосконалені, що робить акумулятори надійнішими щороку.

Про це повідомив Ionity.

Відсоток падає

Директорка з аналітики Recurrent Ліз Найман пояснила, що необхідність повної заміни батареї трапляється рідко, і більшість електромобілів працюють стабільно. Вона робить такі висновки завдяки відстеженню стану тягових батарей з використанням телематичних даних тисяч електромобілів.

Аналітики Recurrent виявили, що менше ніж 4% авто отримали новий акумулятор. Ця статистика не враховує масові відкликання моделей (Chevrolet Bolt та Hyundai Kona) й стосується лише випадків, пов’язаних зі старінням або випадковими пошкодженнями.

Розподіл за поколіннями електромобілів показує, що перші моделі, як Nissan Leaf (2011–2016), мали найвищий рівень замін — 8,5%. Це було спричинено спрощеною конструкцією та відсутністю складних систем охолодження.

Сьогодні ситуація кардинально змінилася. У другому поколінні (Chevrolet Bolt, ранні Tesla Model 3) рівень замін знизився до 2%. У моделях, випущених з 2022 року, частка замінених батарей впала до 0,3%. Майже всі ці випадки пов’язані виключно з дефектами виробництва, а не зі зношенням від пробігу.

Скільки коштує заміна акумулятора Tesla

В яких електромобілях найдешевша заміна акумулятора

Чому електрокари скоро стануть дешевшими за ДВЗ

Перспективи довговічності

Нові електромобілі демонструють кращі результати завдяки інвестиціям виробників у системи терморегуляції. Сучасні моделі підтримують оптимальний температурний режим батареї, автоматично підігріваючи або охолоджуючи її під час прокладання маршруту до зарядної станції, що значно подовжує строк служби.

На думку Recurrent, сучасні акумулятори мають працювати без суттєвих проблем щонайменше п’ятнадцять років. На випадок ранніх дефектів існує базова гарантія, яка зазвичай становить вісім років або 160 000 км пробігу та покриває втрату 30% ємності.

При цьому за останнє десятиліття вартість виготовлення батарей впала у рази. Очікується, що за п’ять-десять років заміна акумулятора стане звичайним та значно дешевшим сервісним процесом.

авто електрокари автомобіль батарея електромобіль акумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
