Скільки років насправді служать батареї електромобілів

Нове масштабне дослідження канадської компанії Geotab розкрило реальні показники витривалості акумуляторів сучасних електромобілів. Згідно з отриманими даними, більшість батарей здатні ефективно працювати значно довше, ніж зазвичай експлуатують один автомобіль.

Про це повідомив New Atlas.

Понад десятиліття

Аналіз стану понад 22 700 електричних машин 21 різної марки підтвердив, що середній рівень щорічної деградації акумуляторів становить лише 2,3%. Фахівці компанії Geotab зазначають, що за такого темпу зносу термін служби джерела живлення становить понад 13 років. Навіть після 12 років інтенсивної експлуатації залишковий ресурс місткості зазвичай перевищує 75%.

Такі показники роблять електрокари вигідним придбанням як для приватних власників, так і для комерційних автопарків. Цікаво порівняти ці цифри з даними страхової фірми The Zebra, яка виявила, що в США водії користуються однією автівкою в середньому близько 8 років. Отже, ресурс акумулятора суттєво перевищує потреби більшості користувачів перед наступним перепродажем транспортного засобу.

Фактори впливу

Хоча середні цифри виглядають оптимістично, швидкість втрати місткості залежить від способу використання. Дослідники зауважили, що інтенсивне заряджання на швидкісних станціях постійного струму прискорює деградацію порівняно з повільним заряджанням змінного струму. Це пояснюється значним підвищенням температури елементів під час швидкого поповнення енергії, що дозволяє проїхати сотні кілометрів вже за кілька хвилин.

Показник зносу у 2,3% у звіті 2025 року дещо вищий за цифру 1,8%, зафіксовану роком раніше. Експерти пов’язують це з розширенням вибірки даних та зростанням популярності надшвидких зарядок серед власників нових моделей.

Поява на ринку напівтвердотільних акумуляторів обіцяє ще більшу тривалість життя для майбутніх поколінь електричного транспорту. Це дозволить машинам довше залишатися на дорогах та краще зберігати свою ціну на вторинному ринку.