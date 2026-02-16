Видео
Україна
Нужно ли прогревать электромобиль зимой — неожиданный ответ

Дата публикации 16 февраля 2026 14:00
Прогревать ли электромобиль зимой, как авто с ДВС?
Электромобиль зимой. Фото: electricautonomy.ca

Зимняя эксплуатация электрокаров существенно отличается от использования машин с двигателями внутреннего сгорания из-за специфических химических особенностей аккумуляторов. Эксперты отмечают важность правильного разогрева транспортного средства до движения для сохранения показателей автономности и долговечности ключевых компонентов.

Об этом написал Global Electric.

Читайте также:

Влияние низких температур

Химические реакции в литий-ионных или железо-фосфатных элементах питания напрямую зависят от термического режима окружающей среды. Замедление движения ионов во время сильных морозов провоцирует временное снижение показателей мощности и емкости накопителя энергии.

Охлажденная батарея значительно хуже принимает заряд и существенно ограничивает возможности рекуперативного торможения. Поездка на непрогретом авто сопровождается ощутимой вялостью при ускорении, поскольку электроника вынужденно лимитирует отдачу тока для защиты ячеек.

Пре-кондиционирование

Современные модели брендов Zeekr, BYD или Tesla используют интеллектуальную систему подготовки к выезду, которая фокусируется на термической стабилизации энергоносителя. Предварительный разогрев позволяет привести химическое состояние элементов в диапазон +15-25 °C, что является оптимальным для стабильной работы.

Использование специализированных приложений для планирования времени старта позволяет бортовому компьютеру заранее активировать нагревательные элементы. Такой подход гарантирует увеличение запаса хода на 20-30% и обеспечивает полную функциональность системы рекуперации уже с первых метров преодоленной дистанции.

Также читайте:

Электромобиль или авто с ДВС: что на самом деле экономнее

Как часто и почему загораются электромобили

Обогрев электромобиля

Эффективность обогрева салона в 2026 году в значительной степени обеспечивается интеграцией тепловых насосов, которые работают по принципу сбора остаточной энергии силовой установки. Эти узлы эффективнее классических электрических ТЭНов, ведь потребляют минимальное количество электричества для поддержания комфортного микроклимата.

Наиболее рациональным решением остается подготовка машины при ее подключении к зарядной станции. Стоит тратить ресурсы внешней сети на размораживание стекла и стабилизацию температуры аккумулятора, чтобы сохранить драгоценный заряд для движения. Это позволяет трогаться немедленно без необходимости ожидания на холостом ходу, присущего традиционным автомобилям.

Практические советы

  • Используйте таймер. Настройте прогрев за 20-30 минут до выезда.
  • Грейте сиденья и руль. Это потребляет значительно меньше энергии, чем обогрев всего салона воздухом.
  • Держите авто в паркинге. Даже неотапливаемый гараж значительно теплее открытой улицы.
  • Оставляйте авто на зарядке. Даже если батарея полная, сеть поможет поддерживать температуру аккумулятора.

авто электрокары зима морозы советы автомобиль електромобиль
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
