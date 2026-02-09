Как изменились цены на электромобили в Украине в начале 2026 года

Volkswagen ID. UNYX 2024 года. Фото: chi-new-energy.com.ua

Начало 2026 года отметилось существенным сокращением предложений на украинском рынке подержанных электромобилей и ростом их стоимости. Основной причиной дефицита и подорожания стало возвращение налога на добавленную стоимость при импорте транспорта.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Парадоксы рынка

В январе 2026 года количество активных объявлений о продаже электрических автомобилей упало до 6700 единиц. Для сравнения, в марте 2025 года (на пике) этот показатель достигал 11 300 предложений. Суммарная стоимость выставленного на продажу транспорта в начале года составила 147 300 000 долларов.

Эксперты фиксируют уникальную ситуацию, когда владельцы не спешат продавать имеющиеся машины. Так как покупка следующего авто теперь предусматривает уплату 20% НДС, обновление собственного парка становится финансово обременительным. Большинство транспортных средств покупали для личного потребления, поэтому ожидаемого скептиками массового сброса активов не произошло.

Доминирование Volkswagen

Новый фаворит рынка Volkswagen ID. UNYX 2024 года выпуска поднялся в цене до 27 300 долларов. Эта модель активно вытесняет из рейтингов популярный ранее ID.4 благодаря современному дизайну и улучшенным технологиям. Часто такие автомобили выкупают еще до появления официальных объявлений, что только подогревает дефицит.

Подорожание BYD Song Plus 2025 года с 26 500 до 28 950 долларов обусловлено не только налогами, но и новыми условиями экспорта из Китая. Правило 180 дней запрещает вывоз новых машин в течение полугода после первой регистрации. Это создает дополнительное давление на цены, заставляя покупателей переплачивать за имеющиеся в Украине экземпляры.

Инфографика: eauto.org.ua

Статус Tesla

Стоимость Tesla Model 3 2018 года стабилизировалась на отметке 16 500 долларов. Фактором, сдерживающим выход новых предложений, остаются длительные очереди на станциях технического обслуживания для восстановления поврежденных авто из США. При этом Tesla Model Y 2023 года демонстрирует железную выдержку на уровне 28 000 долларов, почти не реагируя на выход обновленной версии Juniper.

Знаковым событием 2026 года стало официальное снятие с производства моделей Tesla Model S и Model X. Теперь подержанные экземпляры Model S 2015 года по цене около 14 400 долларов переходят в статус коллекционных объектов. Интерес к таким машинам подогревает их исторический вклад в развитие индустрии и постепенное вымывание предложений с рынка.