Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как изменятся цены на авто с пробегом в 2026 году

Как изменятся цены на авто с пробегом в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 07:35
Вторичный авторынок 2026: какой будет стоимость подержанных машин
Ситуация на рынке подержанных автомобилей и прогноз стоимости. Фото: auto.ria.com

Вторичный авторынок Украины демонстрирует стабилизацию средней стоимости подержанных машин на уровне 6000 долларов. В течение 2026 года ключевыми факторами влияния на цены станут новые правила налогообложения и значительные объемы ввозимого транспорта.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Реклама
Читайте также:

Динамика ценового индекса

В течение прошлого года средняя цена на подержанные авто колебалась в пределах 5700-6100 доллара. Самый низкий показатель зафиксирован в конце зимы, после чего произошло постепенное восстановление и стабилизация вокруг отметки 6000 долларов. Такая ситуация указывает на устойчивость рынка даже в условиях экономических вызовов и изменения потребительских настроений.

Ціни на вторинному ринку легкових авто в Україні з розподілом за пальним, 2025 рік
Инфографика: eauto.org.ua

Популярность гибридов

Наиболее динамичный рост продемонстрировали автомобили с гибридными силовыми установками. Средняя стоимость таких моделей стартовала от 15 900 долларов в начале прошлого года. Основными причинами стали ограниченное предложение и подорожание традиционного топлива, что сделало гибриды идеальным компромиссом для широкого круга водителей.

Также читайте:

Вопреки логике: какие подержанные авто дорожают в 2026 году

Надежный дизельный двигатель на моделях Kia и Hyundai с пробегом

Электромобили под давлением

Сегмент электрического транспорта отреагировал ростом стоимости на дискуссии о введении НДС на импорт. Покупатели пытались приобрести авто до подорожания, что создало дополнительное давление на цены. Многие профессиональные продавцы рассчитывали на значительную наценку с начала 2026 года, однако рынок столкнулся с избытком предложения.

Прогноз экспертов

Аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий отмечает, что сейчас наблюдается эффект обратной тяги из-за избыточных запасов. Только за один месяц в страну ввезли более 30 000 электрокаров, что обычно является нормой для полугодового периода.

Эксперт отмечает: "В ближайшие месяцы увидим, где будет пролегать граница между нежеланием снижать цену и невозможностью ждать дальше".

Вероятно, авторынок адаптируется к новым налоговым реалиям, а объемов импортируемого товара может хватить до конца 2026 года.

авто электрокары прогнозы цены автомобиль електромобиль подержанные авто
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации