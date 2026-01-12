Вторичный авторынок 2026: какой будет стоимость подержанных машин

Ситуация на рынке подержанных автомобилей и прогноз стоимости. Фото: auto.ria.com

Вторичный авторынок Украины демонстрирует стабилизацию средней стоимости подержанных машин на уровне 6000 долларов. В течение 2026 года ключевыми факторами влияния на цены станут новые правила налогообложения и значительные объемы ввозимого транспорта.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Реклама

Читайте также:

Динамика ценового индекса

В течение прошлого года средняя цена на подержанные авто колебалась в пределах 5700-6100 доллара. Самый низкий показатель зафиксирован в конце зимы, после чего произошло постепенное восстановление и стабилизация вокруг отметки 6000 долларов. Такая ситуация указывает на устойчивость рынка даже в условиях экономических вызовов и изменения потребительских настроений.

Инфографика: eauto.org.ua

Популярность гибридов

Наиболее динамичный рост продемонстрировали автомобили с гибридными силовыми установками. Средняя стоимость таких моделей стартовала от 15 900 долларов в начале прошлого года. Основными причинами стали ограниченное предложение и подорожание традиционного топлива, что сделало гибриды идеальным компромиссом для широкого круга водителей.

Также читайте:

Вопреки логике: какие подержанные авто дорожают в 2026 году

Надежный дизельный двигатель на моделях Kia и Hyundai с пробегом

Электромобили под давлением

Сегмент электрического транспорта отреагировал ростом стоимости на дискуссии о введении НДС на импорт. Покупатели пытались приобрести авто до подорожания, что создало дополнительное давление на цены. Многие профессиональные продавцы рассчитывали на значительную наценку с начала 2026 года, однако рынок столкнулся с избытком предложения.

Прогноз экспертов

Аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий отмечает, что сейчас наблюдается эффект обратной тяги из-за избыточных запасов. Только за один месяц в страну ввезли более 30 000 электрокаров, что обычно является нормой для полугодового периода.

Эксперт отмечает: "В ближайшие месяцы увидим, где будет пролегать граница между нежеланием снижать цену и невозможностью ждать дальше".

Вероятно, авторынок адаптируется к новым налоговым реалиям, а объемов импортируемого товара может хватить до конца 2026 года.