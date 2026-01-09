Видео
Вопреки логике — какие подержанные авто дорожают в 2026 году

Вопреки логике — какие подержанные авто дорожают в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 11:02
Семь подержанных авто, которые вместо обесценивания становятся дороже
Американский кроссовер Ford Edge неожиданно стал дефицитным на вторичном рынке Европы. Фото: carkeys.co.uk

На европейском рынке подержанных автомобилей зафиксирована нетипичная тенденция, когда цены на массовые модели начинают расти вместо привычного обесценивания. Анализ компании Carvago свидетельствует, что ключевыми факторами этого явления стали жесткие экологические нормы и прекращение выпуска популярных версий с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Традиционно в цене росли только на эксклюзивные суперкары или лимитированные серии. Однако сегодня ситуация изменилась: из-за неопределенности относительно будущего ДВС и отсутствия прямых преемников, дефицитными становятся вполне привычные транспортные средства. Покупатели все чаще ищут проверенные временем модели, которые больше невозможно приобрести новыми в автосалонах.

Самый большой сюрприз продемонстрировал семейный минивэн Seat Alhambra 1.4 TSI. Из-за фактического исчезновения класса минивэнов с рынка в пользу кроссоверов, стоимость этой модели на вторичном рынке выросла на 11,2%. Большая вместимость и мощный двигатель делают этот автомобиль неоценимым для многодетных семей.

Спортивный сегмент также демонстрирует стабильный рост. Стоимость Porsche 718 Cayman GT4 с атмосферным двигателем увеличилась на 14,3%. Это обусловлено объявленным переходом бренда на электрические платформы, что заставляет фанатов механики активно скупать последние бензиновые версии. Похожая ситуация и с иконой Porsche 911 Carrera S/4S (992), где спрос существенно превышает предложение.

Внедорожники и кроссоверы

Сложные экологические требования вытеснили с рынка компактный Suzuki Jimny 1.5 VVT, что привело к росту его цены на 6,9%. Сейчас модель доступна преимущественно через индивидуальный импорт. Не менее желанным стал Jeep Wrangler 2.0 T-GDI. Бензиновая версия ценится на 5% больше, чем раньше, так как клиенты часто предпочитают классические двигатели новым гибридным установкам.

Американский кроссовер Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo переживает вторую молодость. Хотя в свое время новая модель не имела большого успеха в Европе, сейчас из-за отсутствия преемника и дефицита больших дизельных кроссоверов ее стоимость поднялась на 5,4%. Список замыкает легендарная Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D. Надежность поколения J150 и неуверенность относительно будущей доступности дизельных агрегатов позволили этой и так недешевой модели прибавить в стоимости 3,7%.

авто Ford Porsche цены автомобиль Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
