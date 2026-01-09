Семь подержанных авто, которые вместо обесценивания становятся дороже

Вопреки логике — какие подержанные авто дорожают в 2026 году
На европейском рынке подержанных автомобилей зафиксирована нетипичная тенденция, когда цены на массовые модели начинают расти вместо привычного обесценивания. Анализ компании Carvago свидетельствует, что ключевыми факторами этого явления стали жесткие экологические нормы и прекращение выпуска популярных версий с двигателями внутреннего сгорания.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Практичность и эмоции
Традиционно в цене росли только на эксклюзивные суперкары или лимитированные серии. Однако сегодня ситуация изменилась: из-за неопределенности относительно будущего ДВС и отсутствия прямых преемников, дефицитными становятся вполне привычные транспортные средства. Покупатели все чаще ищут проверенные временем модели, которые больше невозможно приобрести новыми в автосалонах.
Самый большой сюрприз продемонстрировал семейный минивэн Seat Alhambra 1.4 TSI. Из-за фактического исчезновения класса минивэнов с рынка в пользу кроссоверов, стоимость этой модели на вторичном рынке выросла на 11,2%. Большая вместимость и мощный двигатель делают этот автомобиль неоценимым для многодетных семей.
Спортивный сегмент также демонстрирует стабильный рост. Стоимость Porsche 718 Cayman GT4 с атмосферным двигателем увеличилась на 14,3%. Это обусловлено объявленным переходом бренда на электрические платформы, что заставляет фанатов механики активно скупать последние бензиновые версии. Похожая ситуация и с иконой Porsche 911 Carrera S/4S (992), где спрос существенно превышает предложение.
Также читайте:
Подержанное авто с ГБО: что проверить перед покупкой
Механик назвал самое надежное дешевое авто с пробегом
Внедорожники и кроссоверы
Сложные экологические требования вытеснили с рынка компактный Suzuki Jimny 1.5 VVT, что привело к росту его цены на 6,9%. Сейчас модель доступна преимущественно через индивидуальный импорт. Не менее желанным стал Jeep Wrangler 2.0 T-GDI. Бензиновая версия ценится на 5% больше, чем раньше, так как клиенты часто предпочитают классические двигатели новым гибридным установкам.
Американский кроссовер Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo переживает вторую молодость. Хотя в свое время новая модель не имела большого успеха в Европе, сейчас из-за отсутствия преемника и дефицита больших дизельных кроссоверов ее стоимость поднялась на 5,4%. Список замыкает легендарная Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D. Надежность поколения J150 и неуверенность относительно будущей доступности дизельных агрегатов позволили этой и так недешевой модели прибавить в стоимости 3,7%.
Читайте Новини.LIVE!