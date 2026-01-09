Відео
Всупереч логіці — які вживані авто дорожчають у 2026 році

Всупереч логіці — які вживані авто дорожчають у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 11:02
Сім вживаних авто, які замість знецінення стають дорожчими
Американський кросовер Ford Edge несподівано став дефіцитним на вторинному ринку Європи. Фото: carkeys.co.uk

На європейському ринку вживаних автомобілів зафіксовано нетипову тенденцію, коли ціни на масові моделі починають зростати замість звичного знецінення. Аналіз компанії Carvago свідчить, що ключовими факторами цього явища стали жорсткі екологічні норми та припинення випуску популярних версій з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомив Auto Swiat.

Традиційно в ціні зростали лише на ексклюзивні суперкари або лімітовані серії. Проте сьогодні ситуація змінилася: через невизначеність щодо майбутнього ДВЗ та відсутність прямих наступників, дефіцитними стають цілком звичні транспортні засоби. Покупці все частіше шукають перевірені часом моделі, які більше неможливо придбати новими в автосалонах.

Найбільший сюрприз продемонстрував сімейний мінівен Seat Alhambra 1.4 TSI. Через фактичне зникнення класу мінівенів з ринку на користь кросоверів, вартість цієї моделі на вторинному ринку зросла на 11,2%. Велика місткість та потужний двигун роблять цей автомобіль неоціненним для багатодітних родин.

Спортивний сегмент також демонструє стабільний ріст. Вартість Porsche 718 Cayman GT4 з атмосферним двигуном збільшилася на 14,3%. Це зумовлено оголошеним переходом бренду на електричні платформи, що змушує фанатів механіки активно скуповувати останні бензинові версії. Схожа ситуація і з іконою Porsche 911 Carrera S/4S (992), де попит суттєво перевищує пропозицію.

Позашляховики та кросовери

Складні екологічні вимоги витіснили з ринку компактний Suzuki Jimny 1.5 VVT, що призвело до зростання його ціни на 6,9%. Наразі модель доступна переважно через індивідуальний імпорт. Не менш бажаним став Jeep Wrangler 2.0 T-GDI. Бензинова версія цінується на 5% більше, ніж раніше, позаяк клієнти часто віддають перевагу класичним двигунам перед новими гібридними установками.

Американський кросовер Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo переживає другу молодість. Хоча свого часу нова модель не мала великого успіху в Європі, зараз через відсутність наступника та дефіцит великих дизельних кросоверів її вартість піднялася на 5,4%. Список замикає легендарна Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D. Надійність покоління J150 та непевність щодо майбутньої доступності дизельних агрегатів дозволили цій й так недешевій моделі додати у вартості 3,7%.

авто Ford Porsche ціни автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
