Чому механіки досі обирають Ford Focus першого покоління

Британський механік Пол Лукас, який придбав Ford Focus першого покоління (1998—2004) десять років тому, назвав цю модель одним з найбільш витривалих та дешевих в обслуговуванні автомобілів. Свій вибір фахівець пояснює відсутністю складних електронних систем, які в сучасних машинах часто стають причиною поломок.

Секрет довговічності

Популярність Ford Focus першого покоління зумовлена епохою його розробки. У той час інженери фокусувалися на механічній міцності, а не на заповненні салону гаджетами, що швидко виходять з ладу.

За словами механіка, простота конструкції дозволяє автомобілю залишатися в строю навіть через десятиліття, а можливість завести двигун звичайним ключем без складних електронних засобів доступу є лише одним з прикладів надійності того часу.

Революційні особливості

На момент своєї появи Ford Focus став справжньою сенсацією, кинувши виклик визнаному лідеру компактного сегмента — Volkswagen Golf. Модель вирізнялася не лише сміливими лініями кузова, а і якісним інтер’єром, що швидко зробило її бестселером.

Найбільш вдалими вважаються версії з бензиновими двигунами об’ємом 1,6 літра (100 к.с.) та 1,8 літра, які демонструють чудову динаміку та витривалість.

Двигуни Zetec

Попри загальну надійність, двигуни серії Zetec мають певні особливості, які варто враховувати при покупці. Ці силові агрегати погано переносять роботу на зрідженому газі (ГБО), тому фахівці рекомендують використовувати виключно якісний бензин.

На сьогодні кількість пропозицій Ford Focus першої генерації на ринку поступово зменшується, проте все ще можна знайти екземпляри у пристойному технічному стані.

Середні ціни в Україні

На українському вторинному ринку вартість Ford Focus (1998–2004) залежить від стану кузова та типу двигуна.