Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Механік назвав найнадійніше дешеве авто з пробігом

Механік назвав найнадійніше дешеве авто з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 17:30
Чому механіки досі обирають Ford Focus першого покоління
Ford Focus першого покоління. Фото: carbuzz.com

Британський механік Пол Лукас, який придбав Ford Focus першого покоління (1998—2004) десять років тому, назвав цю модель одним з найбільш витривалих та дешевих в обслуговуванні автомобілів. Свій вибір фахівець пояснює відсутністю складних електронних систем, які в сучасних машинах часто стають причиною поломок.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Секрет довговічності

Популярність Ford Focus першого покоління зумовлена епохою його розробки. У той час інженери фокусувалися на механічній міцності, а не на заповненні салону гаджетами, що швидко виходять з ладу.

За словами механіка, простота конструкції дозволяє автомобілю залишатися в строю навіть через десятиліття, а можливість завести двигун звичайним ключем без складних електронних засобів доступу є лише одним з прикладів надійності того часу.

Революційні особливості

На момент своєї появи Ford Focus став справжньою сенсацією, кинувши виклик визнаному лідеру компактного сегмента — Volkswagen Golf. Модель вирізнялася не лише сміливими лініями кузова, а і якісним інтер’єром, що швидко зробило її бестселером.

Найбільш вдалими вважаються версії з бензиновими двигунами об’ємом 1,6 літра (100 к.с.) та 1,8 літра, які демонструють чудову динаміку та витривалість.

Також читайте:

Чи варто купити вживаний Ford Focus III

Названо найгірші двигуни на вживаних машинах Ford

Двигуни Zetec

Попри загальну надійність, двигуни серії Zetec мають певні особливості, які варто враховувати при покупці. Ці силові агрегати погано переносять роботу на зрідженому газі (ГБО), тому фахівці рекомендують використовувати виключно якісний бензин.

На сьогодні кількість пропозицій Ford Focus першої генерації на ринку поступово зменшується, проте все ще можна знайти екземпляри у пристойному технічному стані.

Середні ціни в Україні

На українському вторинному ринку вартість Ford Focus (1998–2004) залежить від стану кузова та типу двигуна.

  • Нижня межа. За автомобілі, що потребують косметичного або незначного технічного ремонту, просять від 2 500 до 3 200 доларів.
  • Середній сегмент. Доглянуті екземпляри у хорошому стані з кондиціонером, що працює, коштують у межах 3 500–4 200 доларів.
  • Верхня межа. Рідкісні збережені авто або моделі після рестайлінгу в ідеальному для їх віку стані можуть оцінюватися до 4 800 доларів.

авто Ford проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації