Вживаний Ford Focus III: чи варто купити

Третє покоління Ford Focus випускалося з 2011 по 2018 рік, та залишається одним з найпопулярніших представників С-класу в Україні. Модель представлена у трьох кузовах: 5-дверний хетчбек, седан та універсал. Попри високий попит, автомобіль має низку особливостей, які варто вивчити перед купівлею.

Кузов та інтер’єр

Авто вирізняється динамічним дизайном та високою якістю внутрішнього оздоблення. Салон виконано з використанням м’якого пластику, який добре протистоїть появі сторонніх звуків.

Проте ергономіка має недоліки: масивна передня панель та широкі центральні стійки обмежують простір для водія та пасажирів. Задній ряд вважається одним із найтісніших у класі, а об’єм багажника хетчбека є досить скромним.

Щодо кузова, то лакофарбове покриття моделі є досить м’яким, через що швидко з’являються сколи. Також зустрічаються випадки протирання фарби у місцях контакту бамперів із крилами. Лобове скло, особливо з функцією підігріву, чутливе до перепадів температур та ударів камінців.

Вибір двигуна

Бензинові двигуни 1.0 EcoBoost. Ці 3-циліндрові турбомотори забезпечують гарну динаміку, але дуже чутливі до якості мастила та пального. Найбільшою проблемою є ризик перегріву, що може призвести до деформації головки блоку циліндрів.

Ці 3-циліндрові турбомотори забезпечують гарну динаміку, але дуже чутливі до якості мастила та пального. Найбільшою проблемою є ризик перегріву, що може призвести до деформації головки блоку циліндрів. Атмосферні двигуни 1.6 Ti-VCT. Вважаються найбільш надійними серед бензинових варіантів. Але необхідність стежити за фазообертачами, які з часом можуть почати працювати некоректно.

Вважаються найбільш надійними серед бензинових варіантів. Але необхідність стежити за фазообертачами, які з часом можуть почати працювати некоректно. Американські версії 2.0 GDI. Оснащені системою безпосереднього впорскування, що робить їх вимогливими до чистоти пального. Частими є виходи з ладу паливної помпи високого тиску.

Оснащені системою безпосереднього впорскування, що робить їх вимогливими до чистоти пального. Частими є виходи з ладу паливної помпи високого тиску. Дизельні двигуни 1.6 та 2.0 TDCi. Користуються високою репутацією завдяки економічності та довговічності. При належному обслуговуванні вони здатні долати значні пробіги без капітального ремонту.

Трансмісії

Найбільше нарікань викликає роботизована коробка передач PowerShift з сухим зчепленням (встановлювалася на бензинові версії). Власники часто стикаються з ривками під час перемикання та передчасним зносом зчеплення. Блок керування трансмісією (TCM) також схильний до перегріву та виходу з ладу.

Натомість версії з дизельними двигунами 2.0 TDCi комплектувалися мокрим PowerShift, який є значно витривалішим за умови заміни мастила кожні 60 000 км.

Традиційні механічні коробки передач вважаються безпроблемними, а класичний гідротрансформаторний автомат з’явився лише після рестайлінгу 2014 року в парі з двигуном 1.5 EcoBoost.

Ходова частина

Focus III цінують за відмінну керованість, яку забезпечує задня багатоважільна підвіска. Проте конструкція має слабкі місця: передні амортизатори та опорні підшипники можуть вимагати заміни вже на пробігах до 60 000–80 000 км. Також характерною особливістю моделі є стукіт кермової рейки, що часто не є критичним показником несправності, але створює акустичний дискомфорт.

При виборі між європейським та американським авто варто враховувати, що машини зі США часто мають кращу комплектацію, але здебільшого потрапляють в Україну після дорожньо-транспортних пригод. Екземпляри з Європи частіше пропонують дизельні двигуни та механічні трансмісії, що є більш раціональним вибором для вживаного авто.