Чому зник ідеальний дизельний двигун від Ford

2018 Ford F-150 3.0 V-6 PowerStroke Фото: caranddriver.com

У липні 2021 року компанія Ford без зайвого розголосу прибрала з лінійки пікапів F-150 3-літровий турбодизель V6 Power Stroke. Цей двигун протримався у виробництві лише три роки, ставши історією ще до того, як встиг завоювати масову популярність. Оглядачі вважають його одним із найбільш недооцінених агрегатів сучасності, який мав потенціал стати лідером сегмента, але став жертвою маркетингу та нових технологій.

Про це написав Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Досконалі характеристики

Двигун, що отримав назву Power Stroke, фактично був модифікацією відомого сімейства двигунів "Lion", розробленого спільними зусиллями Ford UK та концерну PSA Peugeot Citroën ще наприкінці 1990-х. Різні варіації цього мотора встановлювалися на преміальні позашляховики Land Rover Discovery та Range Rover Sport, а також на автомобілі Jaguar.

Для використання у пікапі F-150 інженери Ford суттєво допрацювали конструкцію: двигун отримав кований колінчастий вал, змінні оливні помпи та турбокомпресор зі змінною геометрією. Агрегат мав потужність 250 к.с. та 597 Нм крутного моменту, який був доступний вже при 1750 об/хв. Ці показники забезпечували пікапу відмінні робочі можливості. Автомобіль міг буксирувати причіп вагою до 5488 кг та перевозити в кузові вантаж масою 916 кг. При цьому працював тихо та плавно.

Головною перевагою дизельного F-150 була його паливна ефективність. За офіційними даними EPA, витрата пального на шосе становила лише 7,8 л/100 км. На момент випуску це був найкращий показник у класі, який перевершував головного конкурента — Ram 1500 EcoDiesel з його 8,1 л/100 км.

Також читайте:

Який дизельний двигун ремонтувати найскладніше

Як правильно прогрівати дизельні та бензинові двигуни авто

Чому двигун зник

Попри технічну досконалість, 3-літровий Power Stroke не зміг закріпитися на ринку через цінову політику та появу сильного внутрішнього конкурента.

По-перше, дизель був дорогою опцією. На старті продажів за нього просили доплату близько 4000 доларів у дорогих комплектаціях. Пізніше він став доступним у простішій версії, але все одно вимагав значних додаткових витрат.

По-друге, вбивцею дизеля стала гібридна установка PowerBoost. Гібридний 3,5-літровий V6 пропонував значно вищу продуктивність: 430 к.с. та 773 Нм крутного моменту. При цьому гібрид часто коштував дешевше за дизельну версію або мав аналогічну ціну, пропонуючи кращу динаміку та можливість використовувати авто як мобільний генератор.