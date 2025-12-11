Почему исчез идеальный дизельный двигатель от Ford

2018 Ford F-150 3.0 V-6 PowerStroke Фото: caranddriver.com

В июле 2021 года компания Ford без лишней огласки убрала из линейки пикапов F-150 3-литровый турбодизель V6 Power Stroke. Этот двигатель продержался в производстве всего три года, став историей еще до того, как успел завоевать массовую популярность. Обозреватели считают его одним из самых недооцененных агрегатов современности, который имел потенциал стать лидером сегмента, но стал жертвой маркетинга и новых технологий.

Об этом написал Jalopnik.

Совершенные характеристики

Двигатель, получивший название Power Stroke, фактически был модификацией известного семейства двигателей "Lion", разработанного совместными усилиями Ford UK и концерна PSA Peugeot Citroën еще в конце 1990-х. Различные вариации этого мотора устанавливались на премиальные внедорожники Land Rover Discovery и Range Rover Sport, а также на автомобили Jaguar.

Для использования в пикапе F-150 инженеры Ford существенно доработали конструкцию: двигатель получил кованый коленчатый вал, сменные масляные помпы и турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Агрегат имел мощность 250 л.с. и 597 Нм крутящего момента, который был доступен уже при 1750 об/мин. Эти показатели обеспечивали пикапу отличные рабочие возможности. Автомобиль мог буксировать прицеп весом до 5488 кг и перевозить в кузове груз массой 916 кг. При этом работал тихо и плавно.

Главным преимуществом дизельного F-150 была его топливная эффективность. По официальным данным EPA, расход топлива на шоссе составлял всего 7,8 л/100 км. На момент выпуска это был лучший показатель в классе, который превосходил главного конкурента — Ram 1500 EcoDiesel с его 8,1 л/100 км.

Почему двигатель исчез

Несмотря на техническое совершенство, 3-литровый Power Stroke не смог закрепиться на рынке из-за ценовой политики и появления сильного внутреннего конкурента.

Во-первых, дизель был дорогой опцией. На старте продаж за него просили доплату около 4000 долларов в дорогих комплектациях. Позже он стал доступен в более простой версии, но все равно требовал значительных дополнительных затрат.

Во-вторых, убийцей дизеля стала гибридная установка PowerBoost. Гибридный 3,5-литровый V6 предлагал значительно более высокую производительность: 430 л.с. и 773 Нм крутящего момента. При этом гибрид часто стоил дешевле дизельной версии или имел аналогичную цену, предлагая лучшую динамику и возможность использовать авто как мобильный генератор.