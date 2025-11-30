Дизельный двигатель самый сложный в ремонте

Ford с двигателем 6.4 Power Stroke Фото: motortrend.com

Среди многих надежных дизельных двигателей некоторые модели отличаются чрезвычайной сложностью в обслуживании, что делает ремонт длительным и дорогим. Ford 6,4-литровый Power Stroke относится именно к этой категории, поскольку для доступа к ключевым узлам часто приходится демонтировать кабину.

Об этом написал Slash Gear.

6,4-литровый двигатель Ford Power Stroke, представленный в 2007 году, имеет среди механиков репутацию одного из самых сложных дизельных агрегатов. Причина заключается в его чрезвычайно плотном расположении в моторном отсеке.

На протяжении своего существования двигатель постоянно обновлялся, внедряя новые технологии снижения выбросов, такие как фильтры твердых частиц (DPF) и охладители рециркуляции выхлопных газов (EGR), а также улучшенные турбокомпрессоры. Это значительно усложнило доступ к важным компонентам. Например, для ремонта пробитой прокладки головки блока цилиндров необходимо либо демонтировать всю кабину, либо вынуть двигатель, что может занять до 48 рабочих часов.

Многие распространенные проблемы, включая неисправности турбокомпрессора, треснувшие трубы, масляные радиаторы и топливный насос высокого давления, также требуют подъема кабины.

Проблемы с системами

Многочисленные компоненты системы выхлопа 6,4 Power Stroke известны тем, что преждевременно выходят из строя. К ним относятся сажевый фильтр, система EGR и окислительный катализатор.

Турбокомпрессоры также расположены плотно. Они подвержены износу подшипников и заеданию лопаток. Из-за частого разведения топлива многие владельцы вынуждены менять масло каждые 4800-8000 километров. Снятие выхлопных труб является очень сложным, так как они находятся за брандмауэром и также требуют подъема кабины.

Многие экземпляры страдали от протечек радиатора, удаление и замена которого может занять несколько часов.

Учитывая недоступность важных компонентов, высокое рабочее время, ненадежность двигателя и сложность систем выбросов, 6,4L Power Stroke стал неудачным выбором для ремонта и обслуживания.