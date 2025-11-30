Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какой дизельный двигатель ремонтировать сложнее всего

Какой дизельный двигатель ремонтировать сложнее всего

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 17:40
Дизельный двигатель самый сложный в ремонте
Ford с двигателем 6.4 Power Stroke Фото: motortrend.com

Среди многих надежных дизельных двигателей некоторые модели отличаются чрезвычайной сложностью в обслуживании, что делает ремонт длительным и дорогим. Ford 6,4-литровый Power Stroke относится именно к этой категории, поскольку для доступа к ключевым узлам часто приходится демонтировать кабину.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Самый большой кошмар механика

6,4-литровый двигатель Ford Power Stroke, представленный в 2007 году, имеет среди механиков репутацию одного из самых сложных дизельных агрегатов. Причина заключается в его чрезвычайно плотном расположении в моторном отсеке.

На протяжении своего существования двигатель постоянно обновлялся, внедряя новые технологии снижения выбросов, такие как фильтры твердых частиц (DPF) и охладители рециркуляции выхлопных газов (EGR), а также улучшенные турбокомпрессоры. Это значительно усложнило доступ к важным компонентам. Например, для ремонта пробитой прокладки головки блока цилиндров необходимо либо демонтировать всю кабину, либо вынуть двигатель, что может занять до 48 рабочих часов.

Многие распространенные проблемы, включая неисправности турбокомпрессора, треснувшие трубы, масляные радиаторы и топливный насос высокого давления, также требуют подъема кабины.

Также читайте:

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели авто

Стоит ли покупать подержанные авто с дизелем Mercedes 3.0 CDI

Дизельные двигатели, которые никогда не ломаются

Проблемы с системами

Многочисленные компоненты системы выхлопа 6,4 Power Stroke известны тем, что преждевременно выходят из строя. К ним относятся сажевый фильтр, система EGR и окислительный катализатор.

Турбокомпрессоры также расположены плотно. Они подвержены износу подшипников и заеданию лопаток. Из-за частого разведения топлива многие владельцы вынуждены менять масло каждые 4800-8000 километров. Снятие выхлопных труб является очень сложным, так как они находятся за брандмауэром и также требуют подъема кабины.

Многие экземпляры страдали от протечек радиатора, удаление и замена которого может занять несколько часов.

Учитывая недоступность важных компонентов, высокое рабочее время, ненадежность двигателя и сложность систем выбросов, 6,4L Power Stroke стал неудачным выбором для ремонта и обслуживания.

ремонт авто Ford проблемы автомобиль Мотор двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации