Надежен ли дизель Mercedes 3.0 CDI на подержанных авто

Стоит ли покупать подержанные авто с дизелем Mercedes 3.0 CDI
Дизельный двигатель Daimler OM 642 (V6), выпускавшийся с 2005 по 2021 год, обеспечивает захватывающую динамику, но имеет репутацию хрупкого из-за ряда типичных дорогостоящих поломок. Покупка автомобиля с этим агрегатом оправдана лишь при условии его идеального технического состояния, так как он совершенно не терпит экономии на обслуживании.
Что это за двигатель
Трехлитровый агрегат OM 642 (3.0 V6 CDI/BlueTec) от Daimler дебютировал в 2005 году и стал единственным V6 дизелем производителя. Сначала он устанавливался на Mercedes C- и E-классов, а впоследствии на большинство моделей Mercedes (от G-класса до Sprinter), а также на Chrysler 300C и Jeep Grand Cherokee. Его производство постепенно прекратилось после 2016 года.
Двигатель имеет рабочий объем 2987 см куб. и полностью выполнен из алюминия. Головки блока цилиндров V-образные под углом 72 градуса, с двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр. Газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в движение цепью, которая имеет достаточно прямой ход.
Мотор оснащен пьезофорсунками Bosch и фильтром DPF во всех серийных версиях. Более поздние модификации имели систему SCR (BlueTec) и соответствовали нормам Euro 5 и Euro 6 (после 2015 года).
В зависимости от варианта, мощность достигает от 190 до 265 л.с. и крутящий момент от 440 до 620 Нм, причем максимальный момент достигается уже при 1400-1600 об/мин. Это обеспечивало мощную динамику, например, C-класс W204 разгонялся до 100 км/ч за 6 секунд.
Типичные недостатки
- Форсунки (пьезо). Известны своей хрупкостью и поломками до 200 000 км. Это часто вызвано не дефектом самих форсунок, а повышенным давлением в блоке из-за выхода из строя клапана вентиляции картера. Неправильное обслуживание системы впрыска только усугубляет проблему.
- Заслонки впускных каналов. Пластиковый механизм, контролирующий длину впускных каналов, часто заклинивает, а его стержни ломаются.
- Теплообменник. Плохое уплотнение теплообменника является распространенной проблемой, приводящей к утечке и падению давления масла. Масло просачивается в блок между головками цилиндров, а доступ к этому компоненту для замены уплотнения является сложным и дорогим.
- Турбокомпрессор. Его долговечность зависит от состояния выхлопной системы и вихревых заслонок. Неисправности выхлопа приводят к поглощению турбиной избытка газов и масла, что ее разрушает. Также уязвимым является электрическое управление турбиной из-за накопления сажи.
Преимущества двигателя
- Цепь ГРМ. Двухрядная цепь обычно не создает проблем до пробега 500 000 км, если двигатель правильно обслуживался. Дополнительная цепь, приводящая в движение масляный насос, также служит почти весь срок эксплуатации.
- Турбокомпрессор. Сам компрессор является надежным, если устранены проблемы с вихревыми заслонками и выпускным коллектором. Выпускной коллектор, в случае необходимости, следует заменять только на новый, чтобы избежать повреждения турбины фрагментами старых сварных швов.
Стоит ли покупать авто с OM 642
Несмотря на высокую мощность и динамику, OM 642 не терпит бережливости. Следует ожидать значительных затрат на устранение типичных, хотя и предсказуемых, поломок. Он не развалится из-за алюминиевой конструкции, но потребует исключительного ухода, использования качественного масла и его умеренно частой замены.
Покупка оправдана, если найден ухоженный экземпляр с небольшим пробегом, а водитель готов к регулярному и дорогостоящему обслуживанию. По самим характеристикам он не хуже конкурентных 3-литровых дизелей.
