Чи надійний дизель Mercedes 3.0 CDI на вживаних авто

Чи варто купувати вживані авто з дизелем Mercedes 3.0 CDI
Дизельний двигун Daimler OM 642 (V6), що випускався з 2005 по 2021 рік, забезпечує захопливу динаміку, але має репутацію крихкого через низку типових дорогих поломок. Купівля автомобіля з цим агрегатом виправдана лише за умови його ідеального технічного стану, позаяк він абсолютно не терпить економії на обслуговуванні.
Про це написав Autokult.
Що це за двигун
Трилітровий агрегат OM 642 (3.0 V6 CDI/BlueTec) від Daimler дебютував у 2005 році та став єдиним V6 дизелем виробника. Спочатку він встановлювався на Mercedes C- та E-класів, а згодом на більшість моделей Mercedes (від G-класу до Sprinter), а також на Chrysler 300C та Jeep Grand Cherokee. Його виробництво поступово припинилося після 2016 року.
Двигун має робочий об'єм 2987 см куб. та повністю виконаний з алюмінію. Головки блоку циліндрів V-подібні під кутом 72 градуси, з двома розподільними валами та чотирма клапанами на циліндр. Газорозподільний механізм (ГРМ) приводиться в рух ланцюгом, який має досить прямий хід.
Мотор оснащений п'єзофорсунками Bosch та фільтром DPF в усіх серійних версіях. Пізніші модифікації мали систему SCR (BlueTec) та відповідали нормам Euro 5 та Euro 6 (після 2015 року).
Залежно від варіанту, потужність сягає від 190 до 265 к.с. та крутний момент від 440 до 620 Нм, причому максимальний момент досягається вже при 1400–1600 об/хв. Це забезпечувало потужну динаміку, наприклад, C-клас W204 розганявся до 100 км/год за 6 секунд.
Типові недоліки
- Форсунки (п'єзо). Відомі своєю крихкістю та поломками до 200 000 км. Це часто спричинено не дефектом самих форсунок, а підвищеним тиском у блоці через вихід з ладу клапана вентиляції картера. Неправильне обслуговування системи впорскування лише погіршує проблему.
- Заслінки впускних каналів. Пластиковий механізм, що контролює довжину впускних каналів, часто заклинює, а його стрижні ламаються.
- Теплообмінник. Погане ущільнення теплообмінника є поширеною проблемою, що призводить до витоку та падіння тиску оливи. Олива просочується в блок між головками циліндрів, а доступ до цього компонента для заміни ущільнення є складним та дорогим.
- Турбокомпресор. Його довговічність залежить від стану вихлопної системи та вихрових заслінок. Несправності вихлопу призводять до поглинання турбіною надлишку газів та оливи, що її руйнує. Також вразливим є електричне керування турбіною через накопичення сажі.
Переваги двигуна
- Ланцюг ГРМ. Дворядний ланцюг зазвичай не створює проблем до пробігу 500 000 км, якщо двигун правильно обслуговувався. Додатковий ланцюг, що приводить у рух масляний насос, також служить майже весь термін експлуатації.
- Турбокомпресор. Сам компресор є надійним, якщо усунені проблеми з вихровими заслінками та випускним колектором. Випускний колектор, у разі потреби, слід замінювати лише на новий, щоб уникнути пошкодження турбіни фрагментами старих зварних швів.
Чи варто купувати авто з OM 642
Попри високу потужність та динаміку, OM 642 не терпить ощадливості. Слід очікувати значних витрат на усунення типових, хоча й передбачуваних, поломок. Він не розвалиться через алюмінієву конструкцію, але вимагатиме виняткового догляду, використання якісної оливи та її помірно частої заміни.
Купівля виправдана, якщо знайдено доглянутий екземпляр з невеликим пробігом, а водій готовий до регулярного та дорогого обслуговування. За самими характеристиками він не гірший за конкурентні 3-літрові дизелі.
