Чи надійний дизель Mercedes 3.0 CDI на вживаних авто

Дизельний двигун Daimler OM 642 (V6), що випускався з 2005 по 2021 рік, забезпечує захопливу динаміку, але має репутацію крихкого через низку типових дорогих поломок. Купівля автомобіля з цим агрегатом виправдана лише за умови його ідеального технічного стану, позаяк він абсолютно не терпить економії на обслуговуванні.

Що це за двигун

Трилітровий агрегат OM 642 (3.0 V6 CDI/BlueTec) від Daimler дебютував у 2005 році та став єдиним V6 дизелем виробника. Спочатку він встановлювався на Mercedes C- та E-класів, а згодом на більшість моделей Mercedes (від G-класу до Sprinter), а також на Chrysler 300C та Jeep Grand Cherokee. Його виробництво поступово припинилося після 2016 року.

Двигун має робочий об'єм 2987 см куб. та повністю виконаний з алюмінію. Головки блоку циліндрів V-подібні під кутом 72 градуси, з двома розподільними валами та чотирма клапанами на циліндр. Газорозподільний механізм (ГРМ) приводиться в рух ланцюгом, який має досить прямий хід.

Мотор оснащений п'єзофорсунками Bosch та фільтром DPF в усіх серійних версіях. Пізніші модифікації мали систему SCR (BlueTec) та відповідали нормам Euro 5 та Euro 6 (після 2015 року).

Залежно від варіанту, потужність сягає від 190 до 265 к.с. та крутний момент від 440 до 620 Нм, причому максимальний момент досягається вже при 1400–1600 об/хв. Це забезпечувало потужну динаміку, наприклад, C-клас W204 розганявся до 100 км/год за 6 секунд.

Типові недоліки

Форсунки (п'єзо). Відомі своєю крихкістю та поломками до 200 000 км. Це часто спричинено не дефектом самих форсунок, а підвищеним тиском у блоці через вихід з ладу клапана вентиляції картера. Неправильне обслуговування системи впорскування лише погіршує проблему.

Заслінки впускних каналів. Пластиковий механізм, що контролює довжину впускних каналів, часто заклинює, а його стрижні ламаються.

Теплообмінник. Погане ущільнення теплообмінника є поширеною проблемою, що призводить до витоку та падіння тиску оливи. Олива просочується в блок між головками циліндрів, а доступ до цього компонента для заміни ущільнення є складним та дорогим.

Турбокомпресор. Його довговічність залежить від стану вихлопної системи та вихрових заслінок. Несправності вихлопу призводять до поглинання турбіною надлишку газів та оливи, що її руйнує. Також вразливим є електричне керування турбіною через накопичення сажі.

Переваги двигуна

Ланцюг ГРМ. Дворядний ланцюг зазвичай не створює проблем до пробігу 500 000 км, якщо двигун правильно обслуговувався. Додатковий ланцюг, що приводить у рух масляний насос, також служить майже весь термін експлуатації.

Турбокомпресор. Сам компресор є надійним, якщо усунені проблеми з вихровими заслінками та випускним колектором. Випускний колектор, у разі потреби, слід замінювати лише на новий, щоб уникнути пошкодження турбіни фрагментами старих зварних швів.

Чи варто купувати авто з OM 642

Попри високу потужність та динаміку, OM 642 не терпить ощадливості. Слід очікувати значних витрат на усунення типових, хоча й передбачуваних, поломок. Він не розвалиться через алюмінієву конструкцію, але вимагатиме виняткового догляду, використання якісної оливи та її помірно частої заміни.

Купівля виправдана, якщо знайдено доглянутий екземпляр з невеликим пробігом, а водій готовий до регулярного та дорогого обслуговування. За самими характеристиками він не гірший за конкурентні 3-літрові дизелі.