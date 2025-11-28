Видео
Видео

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели авто

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели авто

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 06:00
Прогрев дизельных и бензиновых двигателей авто: как это правильно делать
Запуск двигателя. Фото: minit-tune.com

Мнение о необходимости длительного прогрева двигателя на холостом ходу устарело, ведь большинство современных масел работают эффективно даже при низких температурах. Главная цель — позволить маслу достичь всех рабочих узлов перед началом нагрузки.

Об этом написал Avtoto.

Специфика прогрева

Бензиновые агрегаты быстрее достигают рабочей температуры благодаря особенностям конструкции и более интенсивному теплообмену. Оптимальный алгоритм действий таков:

  • После запуска дайте двигателю поработать на холостом ходу от 30 до 60 секунд; это необходимо для того, чтобы масло набрало давление и смазало все движущиеся детали.
  • Отправляйтесь в путь, избегая высоких оборотов; прогрев должен происходить уже в движении, но на умеренной нагрузке.

Дизельные моторы имеют более высокий коэффициент полезного действия и отдают меньше тепла, а дизтопливо густеет на морозе. Поэтому они требуют немного больше внимания:

  • Перед запуском обязательно дождитесь, пока погаснет индикатор свечей накаливания.
  • На холостом ходу дизельный двигатель может работать от 1 до 2 минут (в зависимости от мороза), чтобы масло и топливопроводы нагрелись; более длительный прогрев на холостом ходу является неэффективным и вредным, поскольку основной нагрев дизельного двигателя происходит только под нагрузкой.

Как правильно заводить авто, чтобы не испортить двигатель

Пять способов продлить жизнь турбированного двигателя авто

Нужно ли прогревать гибридное авто перед поездкой

Как прогревать правильно

Быстрее и безопаснее всего прогревается двигатель во время движения автомобиля с минимальной нагрузкой.

  • После короткого прогрева на месте начинайте движение, не превышая 2000 об/мин в течение первых 5-10 минут.
  • Не включайте сразу обогрев салона на полную мощность; использование печки забирает тепло, которое требуется для прогрева самого двигателя, удлиняя этот процесс.
  • Автомобили с турбиной требуют такого же плавного начала движения и, кроме того, обязательного охлаждения турбины перед выключением двигателя после интенсивной поездки (до 30 секунд работы на холостом ходу).

авто зима советы автомобиль Мотор двигатель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
