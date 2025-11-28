Прогрев дизельных и бензиновых двигателей авто: как это правильно делать

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели авто
Мнение о необходимости длительного прогрева двигателя на холостом ходу устарело, ведь большинство современных масел работают эффективно даже при низких температурах. Главная цель — позволить маслу достичь всех рабочих узлов перед началом нагрузки.
Об этом написал Avtoto.
Специфика прогрева
Бензиновые агрегаты быстрее достигают рабочей температуры благодаря особенностям конструкции и более интенсивному теплообмену. Оптимальный алгоритм действий таков:
- После запуска дайте двигателю поработать на холостом ходу от 30 до 60 секунд; это необходимо для того, чтобы масло набрало давление и смазало все движущиеся детали.
- Отправляйтесь в путь, избегая высоких оборотов; прогрев должен происходить уже в движении, но на умеренной нагрузке.
Дизельные моторы имеют более высокий коэффициент полезного действия и отдают меньше тепла, а дизтопливо густеет на морозе. Поэтому они требуют немного больше внимания:
- Перед запуском обязательно дождитесь, пока погаснет индикатор свечей накаливания.
- На холостом ходу дизельный двигатель может работать от 1 до 2 минут (в зависимости от мороза), чтобы масло и топливопроводы нагрелись; более длительный прогрев на холостом ходу является неэффективным и вредным, поскольку основной нагрев дизельного двигателя происходит только под нагрузкой.
Также читайте:
Как правильно заводить авто, чтобы не испортить двигатель
Пять способов продлить жизнь турбированного двигателя авто
Нужно ли прогревать гибридное авто перед поездкой
Как прогревать правильно
Быстрее и безопаснее всего прогревается двигатель во время движения автомобиля с минимальной нагрузкой.
- После короткого прогрева на месте начинайте движение, не превышая 2000 об/мин в течение первых 5-10 минут.
- Не включайте сразу обогрев салона на полную мощность; использование печки забирает тепло, которое требуется для прогрева самого двигателя, удлиняя этот процесс.
- Автомобили с турбиной требуют такого же плавного начала движения и, кроме того, обязательного охлаждения турбины перед выключением двигателя после интенсивной поездки (до 30 секунд работы на холостом ходу).
Читайте Новини.LIVE!