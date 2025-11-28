Прогрев дизельных и бензиновых двигателей авто: как это правильно делать

Запуск двигателя. Фото: minit-tune.com

Мнение о необходимости длительного прогрева двигателя на холостом ходу устарело, ведь большинство современных масел работают эффективно даже при низких температурах. Главная цель — позволить маслу достичь всех рабочих узлов перед началом нагрузки.

Об этом написал Avtoto.

Реклама

Читайте также:

Специфика прогрева

Бензиновые агрегаты быстрее достигают рабочей температуры благодаря особенностям конструкции и более интенсивному теплообмену. Оптимальный алгоритм действий таков:

После запуска дайте двигателю поработать на холостом ходу от 30 до 60 секунд; это необходимо для того, чтобы масло набрало давление и смазало все движущиеся детали.

Отправляйтесь в путь, избегая высоких оборотов; прогрев должен происходить уже в движении, но на умеренной нагрузке.

Дизельные моторы имеют более высокий коэффициент полезного действия и отдают меньше тепла, а дизтопливо густеет на морозе. Поэтому они требуют немного больше внимания:

Перед запуском обязательно дождитесь, пока погаснет индикатор свечей накаливания.

На холостом ходу дизельный двигатель может работать от 1 до 2 минут (в зависимости от мороза), чтобы масло и топливопроводы нагрелись; более длительный прогрев на холостом ходу является неэффективным и вредным, поскольку основной нагрев дизельного двигателя происходит только под нагрузкой.

Также читайте:

Как правильно заводить авто, чтобы не испортить двигатель

Пять способов продлить жизнь турбированного двигателя авто

Нужно ли прогревать гибридное авто перед поездкой

Как прогревать правильно

Быстрее и безопаснее всего прогревается двигатель во время движения автомобиля с минимальной нагрузкой.