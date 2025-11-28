Прогрів дизельних та бензинових двигунів авто: як це правильно робити

Запуск двигуна. Фото: minit-tune.com

Думка про необхідність тривалого прогріву двигуна на холостому ходу є застарілою, адже більшість сучасних мастил працюють ефективно навіть за низьких температур. Головна мета — дозволити оливи досягти всіх робочих вузлів перед початком навантаження.

Специфіка прогріву

Бензинові агрегати швидше досягають робочої температури завдяки особливостям конструкції та інтенсивнішому теплообміну. Оптимальний алгоритм дій такий:

Після запуску дайте двигуну попрацювати на холостому ходу від 30 до 60 секунд; це необхідно для того, щоб олива набрала тиск та змастила всі рухомі деталі.

Вирушайте в дорогу, уникаючи високих обертів; прогрів має відбуватися вже в русі, але на помірному навантаженні.

Дизельні мотори мають вищий коефіцієнт корисної дії та віддають менше тепла, а дизпаливо густішає на морозі. Тому вони потребують трохи більше уваги:

Перед запуском обов'язково дочекайтеся, поки згасне індикатор свічок розжарювання.

На холостому ходу дизельний двигун може працювати від 1 до 2 хвилин (залежно від морозу), щоб олива та паливопроводи нагрілися; триваліший прогрів на холостому ходу є неефективним та шкідливим, позаяк основний нагрів дизельного двигуна відбувається лише під навантаженням.

Як прогрівати правильно

Найшвидше та найбезпечніше прогрівається двигун під час руху автомобіля з мінімальним навантаженням.