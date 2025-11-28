Відео
Як правильно прогрівати дизельні та бензинові двигуни авто

Дата публікації: 28 листопада 2025 06:00
Прогрів дизельних та бензинових двигунів авто: як це правильно робити
Запуск двигуна. Фото: minit-tune.com

Думка про необхідність тривалого прогріву двигуна на холостому ходу є застарілою, адже більшість сучасних мастил працюють ефективно навіть за низьких температур. Головна мета — дозволити оливи досягти всіх робочих вузлів перед початком навантаження.

Про це написав Avtoto.

Специфіка прогріву

Бензинові агрегати швидше досягають робочої температури завдяки особливостям конструкції та інтенсивнішому теплообміну. Оптимальний алгоритм дій такий:

  • Після запуску дайте двигуну попрацювати на холостому ходу від 30 до 60 секунд; це необхідно для того, щоб олива набрала тиск та змастила всі рухомі деталі.
  • Вирушайте в дорогу, уникаючи високих обертів; прогрів має відбуватися вже в русі, але на помірному навантаженні.

Дизельні мотори мають вищий коефіцієнт корисної дії та віддають менше тепла, а дизпаливо густішає на морозі. Тому вони потребують трохи більше уваги:

  • Перед запуском обов'язково дочекайтеся, поки згасне індикатор свічок розжарювання.
  • На холостому ходу дизельний двигун може працювати від 1 до 2 хвилин (залежно від морозу), щоб олива та паливопроводи нагрілися; триваліший прогрів на холостому ходу є неефективним та шкідливим, позаяк основний нагрів дизельного двигуна відбувається лише під навантаженням.

Як правильно заводити авто, щоб не зіпсувати двигун

П’ять способів подовжити життя турбованого двигуна авто

Чи потрібно прогрівати гібридне авто перед поїздкою

Як прогрівати правильно

Найшвидше та найбезпечніше прогрівається двигун під час руху автомобіля з мінімальним навантаженням.

  • Після короткого прогріву на місці починайте рух, не перевищуючи 2000 об/хв протягом перших 5-10 хвилин.
  • Не вмикайте відразу обігрів салону на повну потужність; використання пічки забирає тепло, яке потрібне для прогріву самого двигуна, подовжуючи цей процес.
  • Автомобілі з турбіною вимагають такого ж плавного початку руху й, окрім того, обов'язкового охолодження турбіни перед вимиканням двигуна після інтенсивної поїздки (до 30 секунд роботи на холостому ходу).

авто зима поради автомобіль Мотор двигун
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
